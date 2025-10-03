รวบหญิงวัย 50 ร่วมแก๊งRomance Scam อ้างเป็นทหารหญิงมะกัน หลอกโอนเงินเสียหายเกือบ10ล้าน

กองปราบรวบหญิงวัย 50 ร่วมแก๊งRomance Scam อ้างเป็นทหารหญิงมะกัน หลอกโอนเงินเสียหายเกือบ10ล้าน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทมวงศ์ ผกก.สนับสนุน บก.ป. พ.ต.ท.ณัฐ ปาสุวรรณ สว.กก.สนับสนุน บก.ป.และ พ.ต.ต.กฤษฎา พ่วงปาน สว.กก.สนับสนุน บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.นันทนัช อายุ 50 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 802/2568 ลง 9 ก.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ใน ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2562 ได้มีคนร้ายใช้โปรไฟล์ทหารหญิงอเมริกัน แชตคุยกับนายเอ (นามสมมติ) จนเชื่อใจ ก่อนคนร้ายหลอกว่า จะส่งเงิน 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาให้เก็บไว้ ต่อมามีสายโทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าภาษี เพื่อรับพัสดุดังกล่าว ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินไป รวม 57 ครั้ง จำนวนกว่า 9.9 ล้านบาท
ต่อมาได้มีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจประจำสนามบินโทรมาเรียกเงิน 3 ล้านบาท เป็นค่าปิดคดี โดยอ้างว่าเงินที่ผู้เสียหายจะได้รับนั้นผิดกฎหมาย ผู้เสียหายเห็นว่าผิดสังเกต จึงเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
จากการสืบสวนพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดครั้งนี้กว่า 20 คน โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ ตั้งแต่การสร้างโปรไฟล์ปลอม ไปจนถึงการจัดหา บัญชีม้า และซิมการ์ดโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการหลอกลวง พนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัว น.ส.นันทนัช ซึ่งทำหน้าที่เป็น หนึ่งในบัญชีม้า รับโอนเงินจากผู้เสียหายรวม 1,424,200 บาท
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้ร่วมขบวนการที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไป