หนุ่มแค้นถูกแย่งหญิง ป๊ะ ‘คู่กรณี’ ในร้านอาหาร เข้าเคลียร์ เจออีกฝ่ายยิงสนั่น เจ็บ 1 สาหัส 1

ยิงสนั่นร้านอาหารดัง นักท่องเที่ยววิ่งหนีตายวุ่น เหตุเขม่นกันถูกแย่งแฟนสาว สาหัส 1 เจ็บ 1
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.ภูษิต บุตรแสง รอง สารวัตร.(สอบสวน) สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รับแจ้งเหตุยิงกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ถนนเดช-นาห่อม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จึงพร้อม พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข ผกก.สภ.เดชอุดม
นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เดชอุดม รุดไปยังที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกองเลือดและปลอกกระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 6 ปลอก ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย มี 2 คนถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมแล้ว ทราบชื่อ นายอ. อายุ 37 ปี มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าท้อง 1 นัด และที่บริเวณคอ 1 นัด อาการสาหัส และ นายธ. อายุ 36 ปี มีบาดแผลที่ศรีษะ
โดยมี นายมานะ อายุ 41ปี ยืนถืออาวุธปืนพกสั้นขนาด .22 มม.22 พร้อมของกลางกระสุนปืนขนาด .22 มม จำนวน 3 นัด ปลอกกระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 6 นัด กระเป๋าสะพายสีดำ 1 ใบ และหมวกแก๊ปสีดำ 1 ใบ ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เหตุเกิดเมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา
จากการสอบสวน นายมานะ อายุ 41 ปี ให้การรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายต่างไปนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารที่เกิดเหตุ ซึ่งตนเคยมีเรื่องบาดหมางกันในเรื่องแย่งผู้หญิงกันมาก่อน พอดีมาเจอกัน กระทั่งช่วงที่ร้านกำลังจะปิด แขกในร้านต่างแยกย้ายกลับ ได้มี นายอ. และนายธ. เดินเข้ามาหาที่โต๊ะ พร้อมเสียงตะโกน ดังโวยวายใส่ พูดจายียวน ว่าตนเองไปแย่งแฟนสาว เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา
จากนั้นตนเองจึงได้เดินไปหยิบเอาปืนพกสั้นที่รถมาพกไว้ ซึ่งขณะที่ตนเองเดินกลับมานั่งที่โต๊ะ นายอ. และ นายธ.เดินเข้ามาจะทำร้าย ตนจึงได้ใช้อาวุธปืนที่เตรียมไว้ตบนายธ. ที่บริเวณศีรษะ และได้ยิงปืนขู่ไป 4 นัด ยิงใส่นายนายอ. 2 นัด
ก่อนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นฯ, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ครอบครองอาวุธปืน