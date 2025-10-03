ปอศ. ทลายแหล่งขายนาฬิกาปลอมกลางกรุง ยึดของกลางกว่า 800 เรือน มูลค่าเกิน 50 ล้าน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายนาฬิกา 3 แห่ง ภายในตลาดชื่อดังย่านสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ประกอบด้วย น.ส.จิรัฏฐ์ อายุ 45 ปี, นายชาตรี อายุ 48 ปี และ นายมนัสพันธ์ อายุ 53 ปี ในความผิดฐาน “มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น” พร้อมตรวจยึดของกลางนาฬิกาปลอมแบรนด์หรู อาทิ TAG Heuer, Patek Philippe, Rolex และยี่ห้ออื่นๆ รวม 809 เรือน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบนำเข้านาฬิกาปลอมเกรด “ท๊อปมิลเลอร์” หรือเกรดพรีเมี่ยม เลียนแบบเหมือนของจริง มาวางขายทั้งในตลาดกลางกรุง และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเปิดเผย จึงลงพื้นที่สืบหาเบาะแส จนพบร้านจำหน่ายนาฬิกาหรูในอาคารตลาดย่านสัมพันธวงศ์เป็นแหล่งเก็บสินค้า ก่อนขอหมายศาลเข้าตรวจค้น และจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 รายที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้าน
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ลักลอบจำหน่ายนาฬิกาปลอมแบรนด์หรูมานานหลายปี โดยตั้งราคาขายอยู่ที่เรือนละ 20,000–30,000 บาท ซึ่งราคาถูกกว่าของแท้หลายเท่าตัว และยังมีลูกค้าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่อเนื่องด้วย
เบืัองต้นเจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายจากของกลางกว่า 50 ล้านบาท จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป