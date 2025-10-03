จับ 6 คนไทยสมัครใจไปปอยเปต เล่าแก๊งคอลจีน บังคับเปิดบัญชีม้าจนถูกอายัด แล้วทิ้งกลับปท.

จับได้อีก 6 คนไทยไปเปิดบัญชีม้าในปอยเปต ลอบกลับประเทศ
วานนี้ (2 ตุลาคม) ที่บริเวณที่พักสายตรวจตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่จาก ฉก.อรัญประเทศ และ ร้อย ตชด.1202 ได้สกัดจับรถโตโยต้าสีขาว หลังจากได้รับการประสานงานจาก สภ.คลองลึกว่าจะมีการลักลอบขนคนไทยที่ลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามาจากปอยเปต เพื่อหลบหนีเข้ามายังประเทศ
จากการตรวจสอบ พบว่าภายในรถตู้ มีคนไทย 6 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 2 คน ทุกคนไม่มีหนังสือเดินทาง และท่าทางมีพิรุธ ยังตรวจพบบัญชีธนาคารไทย รวม 20 บัญชี และวอลเล็ตอีกหลายบัญชี
จากการสอบสวน ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า เข้าไปเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลในปอยเปต ตามคำชักชวนทางเฟซบุ๊ก ให้ไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนัน และรับเช่าบัญชีม้าในราคา บัญชีละ 10,000 บาท จึงตัดสินใจเดินทางไป
แต่เมื่อไปถึงได้ถูกนำตัวไปที่ โรงงานแห่งหนึ่งของชาวจีน และถูกยึดโทรศัพท์ และบัตรประชาชน จากนั้นได้ทยอยถูกนำตัวไปสแกนใบหน้า จนบัญชีถูกอายัดทุกบัญชี ชาวจีนจึงมาแจ้งให้กลับบ้านได้ในวันที่ 1 ต.ค โดยจ่ายค่าตอบแทนให้คนละ 3,500 บาท เท่านั้น และถูกนำตัวไปทิ้งไว้ที่บริเวณตรงข้าม บ้านอ่างศิลาของไทย พวกตนจึง พากันเดินเท้าข้ามพรมแดนทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาฝั่งไทย และติดต่อรถเช่าให้มารับที่โรงเรียนบ้านอ่างศิลา ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจจับกุมตัวไว้ได้
จากนั้นชุดจับกุมจึงนำตัวทั้งหมด ส่งไป สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีต่อไป