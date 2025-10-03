อธิบดีดีเอสไอ ลุยคดีพิเศษ หัวคิวแรงงานกัมพูชา-อั้งยี่ ฟอกเงินสว. นัดอัยการ ประชุมสัปดาห์หน้า

อธิบดีดีเอสไอ เดินหน้าทำทุกคดีพิเศษคงค้างต่อเนื่อง คดีหักหัวคิวแรงงานกัมพูชา-อั้งยี่ ฟอกเงิน สว. ฮั้ว สว. ดีเอสไอมีพยานหลักฐานระดับหนึ่งแล้ว พร้อมนัดอัยการประชุมหารือคดีสัปดาห์หน้า คดีสืบสวนที่ดินเขากระโดง ระบุ อยู่ระหว่างสืบสวน-แสวงหาข้อเท็จจริง ยังไม่เป็นข้อยุติต้องรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 23 ซึ่งในงานวันครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 23 ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม อดีตผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานราชการ และเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินมอบให้กองทุนสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า สำหรับงานสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 23 ปี ก็ได้มีการนำข้าราชการกล่าวให้คำมั่นและสัญญาตามค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งมีการปฏิญาณตนว่าเป็นข้าราชการดีเอสไอและบุคลากรดีเอสไอที่ไร้ทุจริต ซึ่งก็มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี และมีการทำบุญเลี้ยงพระ ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการที่ล่วงลับไป
นอกจากนี้ ได้มีการนำนโยบายของรัฐบาล และ รมว.ยธ. ที่ได้ให้นโยบายไว้ 6 ประการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดีเอสไอก็จะเน้นไปในเรื่องของการพนันออนไลน์ อาชญากรรมทางออนไลน์ และการพนันในทุกรูปแบบ รวมทั้งในเรื่องของยาเสพติดด้วย ส่วนในคดีอื่นที่ได้มีการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกคดีค้างเก่า แต่ที่จะเริ่มใหม่ก็จะเน้นไปที่การปราบปราม 2 เรื่อง ตามนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยอีกว่า สำหรับการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องหักหัวคิวแรงงานกัมพูชานั้น ยืนยันว่าจะมีการดำเนินการต่อในทุกเรื่อง และหากมีความคืบหน้าก็จะมีการให้ข้อมูลอีกครั้ง แต่ย้ำว่าทุกคดีดำเนินการต่อเนื่องแน่นอน
เมื่อถามถึงเรื่องสืบสวนคดีเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่าได้มีการสืบสวนหรือสอบปากคำพยานกลุ่มใดไปแล้วบ้าง และทิศทางการสืบสวนคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ตอนนี้ยังเป็นเพียงชั้นสืบสวนและยังคงแสวงหาพยานหลักฐานอยู่ ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ จึงยังไม่มีมีการสอบพยานรายใด แต่ต้องไปหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อน ว่าจะเข้าเกณฑ์รับเป็นคดีพิเศษในเรื่องใด หรือไม่
เมื่อถามว่าด้วยพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น จะเข้าเป็นลักษณะคดีพิเศษตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ยังคงอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง ยังไม่ได้ข้อยุติในตอนนี้
เมื่อถามต่อว่าเรื่องสืบสวนจะยืดระยะเวลาได้นานเท่าใดนั้น พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ไม่มีกรอบระยะเวลา หากได้ข้อเท็จจริงกระจ่างว่าลักษณะนี้เป็นคดีพิเศษในเรื่องใด ก็จะดำเนินการ ส่วนกรณีว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการยุติเรื่องสืบสวนเพื่อส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือยุติเรื่องสืบสวนเพื่อให้รับเป็นคดีพิเศษนั้น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปิดท้ายว่า ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาไปก่อนได้เพราะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อน แล้วค่อยพิจารณา ส่วนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ยืนยันว่ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามว่ากรณีคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว.นั้น ทางด้านนายศุภชัย ใจสมุทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง ได้ตั้งคำถามถึงดีเอสไอว่าเริ่มต้นสืบสวนสอบสวนคดีนี้ถูกต้องหรือไม่ หากเริ่มไม่ถูกต้องก็ต้องย้อนกลับไปจุดเดิมนั้น พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ก็คงต้องมีการประชุมร่วมกับพนักงานอัยการด้วย ในตอนนี้ยังไม่สามารถตอบอะไรได้ ซึ่งอยู่ระหว่างทำนัดหมายกับพนักงานอัยการเพื่อประชุมกันสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ ตนย้ำว่า เรามีพยานหลักฐานในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ต้องมีการประชุมร่วมกับพนักงานอัยการซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้อธิบดีดีเอสไอ เดินหน้าทำทุกคดีพิเศษคงค้างต่อเนื่อง คดีหักหัวคิวแรงงานกัมพูชา-อั้งยี่ ฟอกเงิน สว. ฮั้ว สว. ดีเอสไอมีพยานหลักฐานระดับหนึ่งแล้ว พร้อมนัดอัยการประชุมหารือคดีสัปดาห์หน้าคดีสืบสวนที่ดินเขากระโดง ระบุ อยู่ระหว่างสืบสวน-แสวงหาข้อเท็จจริง ยังไม่เป็นข้อยุติต้องรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่