รมว.ยุติธรรม ยังไม่ได้รับรายงานข้อกฎหมาย ‘ทักษิณ’ ยื่นขออภัยโทษครั้งที่ 2

รมว.ยุติธรรม ยังไม่ได้รับผลรายงานของ คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อกฎหมาย ทักษิณ ยื่นขออภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่ 2 ทำได้หรือไม่ ปลัด ยธ. ตรวจสอบข้อกฎหมาย ยืนยัน ทักษิณ สามารถขออภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่ 2 ได้ตาม ป.วิ อาญา เพราะเวลาได้ล่วงเลยเกินมาแล้ว 2 ปีจากการขออภัยโทษเฉพาะรายครั้งแรก
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 23 ซึ่งในงานวันครบรอบวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีที่ 23 ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม อดีตผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานราชการ และเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินมอบให้กองทุนสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้สื่อข่าวได้ปักหลักรอสัมภาษณ์ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูข้อกฎหมายเรื่องที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 3 วัน (สิ้นสุดวันจันทร์ที่ 6 ต.ค.) ก่อนพิจารณาว่าจะมีการยื่นเรื่องราวกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) หรือไม่ ว่า อย่างไรตนจะขอกลับไปดูรายงานของปลัดกระทรวงยุติธรรม เพราะวานนี้ (2 ต.ค.) เราได้มีการพูดคุยกันที่กระทรวงไปบ้างแล้ว ซึ่งผลรายงานของคณะกรรมการยังไม่ได้ส่งมาถึงตนแต่อย่างใด
ขณะที่ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนเมื่อถามว่า นายทักษิณสามารถยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ได้จริงหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ.2566 นายทักษิณเคยยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายไปแล้วนั้น ตนขอเรียนว่าเป็นไปตาม ป.วิ อาญา และเรากำลังพิจารณากันอยู่ โดยยึดข้อกฎหมายทั้งหมดเลย
เมื่อถามว่านายทักษิณเคยมีการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายไปเมื่อปี 2566 แต่ตอนนี้ปี 2568 ถือว่าพ้น 2 ปี จึงสามารถยื่นขอทูลเกล้าฯ ได้ใช่หรือไม่ นางพงษ์สวาทกล่าวว่า ใช่ เพราะถ้าดูเวลาก็เกินแล้ว แต่ว่าต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นประกอบด้วย
เมื่อถามว่าคณะกรรมการที่จะมาดูข้อกฎหมายเรื่องที่นายทักษิณยื่นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเป็นครั้งที่ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เวลา 3 วันนั้น นางพงษ์สวาทกล่าวว่า วันนี้ก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งว่าจะมีผลอย่างไร
เมื่อถามถึงขั้นตอนว่าหากคณะกรรมการดูเรื่องข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องส่งสรุปผลรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับทราบ เพื่อมีความเห็นใช่หรือไม่ นางพงษ์สวาท กล่าวว่า ใช่เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้เสนอกลับขึ้นไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
เมื่อถามว่าความคิดเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นในลักษณะว่า “โทษทัณฑ์เห็นควรเหมาะสมแล้ว” หรือ “ไม่เห็นควรอภัยโทษ” นั้น ปลัดกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาอีกที แต่เรา (คณะกรรมการที่ดูข้อกฎหมาย) จะเป็นคนให้ข้อมูลประกอบ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง จึงจะมีการนำเสนอไปตามขั้นตอนปกติต่อไป