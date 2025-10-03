ตร.เรียกตรวจกระบะแช่ขวา คนขับพิรุธออก ที่แท้ซุกปืนเถื่อนใต้เบาะ บรรจุกระสุนเต็มลูกโม่

ตร.ทางหลวงชุมพร เรียกรถกระบะแช่ขวา ตรวจค้นรถเจอปืนเถื่อน บรรจุกระสุนเต็มลูกโม่พร้อมใช้งาน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล., พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. สั่งการให้ พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล., ร.ต.ต.ใจเทพ สาลี รอง สว.(ป) ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ด.ต.กิตติชัย ช่วยเกิด ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล., ด.ต.สมหวัง ส่องแสง ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. และ จ.ส.ต.มาตุภูมิ รัตนคช ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันจับกุม นายสิทธิพงษ์ ในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันควร โดยจับกุมได้บริเวณริมถนน ทล.41 ขาล่องใต้ บริเวณ กม.7-8 ม.6 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร
พร้อมตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย อาวุธปืนพกสั้นแบบลูกโม่ ขนาด .38 ยี่ห้อสมิธแอนด์เวสสัน ขนาดลำกล้อง 3 นิ้ว ไม่มีหมายเลขประจำปืน ไม่มีหมายเลขทะเบียนปืน จำนวน 1 กระบอก, เครื่องกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 6 นัด และซองพกหนังสีดำ 1 ซอง
สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรออกตรวจพื้นที่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นไทรตัน ขับรถแซงรถวิทยุของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาในช่องทางเดินรถทางขวา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการเปิดสัญญาณไฟวับวาบเพื่อเรียกรถคันดังกล่าว เมื่อรถคันดังกล่าวจอดชิดขอบทางด้านซ้าย พบนายสิทธิพงษ์ เป็นผู้ขับขี่มีท่าทีมีพิรุธ จึงทำการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่ ขนาด .38 ยี่ห้อสมิธแอนด์เวสสัน ขนาดลำกล้อง 3 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก อยู่บริเวณใต้เบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วพบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย จึงได้เชิญตัวนายสิทธิพงษ์ พร้อมของกลางที่ถูกตรวจพบ มาทำบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจทางหลวงชุมพร
จากการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง พบว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวไม่มีหมายเลขประจำปืน ไม่มีหมายเลขทะเบียนปืน และไม่มีเอกสารใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน จึงได้แจ้งข้อหาให้ทราบ
จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านวิสัยเหนือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป