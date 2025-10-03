กองปราบ ขอข้อมูลเส้นเงิน 10 ปีย้อนหลังพระคึกฤทธิ์ พร้อมประชุมกำหนดทิศทางคดีอังคารหน้า ยันตรวจสอบตรงไปตรงมา
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีตรวจสอบพฤติกรรม พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี กรณีถูกสงสัยทุจริตยักยอกเงินวัดไปใช้โดยมิชอบ
สำหรับวันนี้เป็นการสอบปากคำสีกายุ ครั้งที่ 2 หลังจากที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์มาแล้ว โดยครั้งนี้สีกายุได้นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน ตั้งแต่มูลนิธิ วัด กองทุน รวมไปถึงการโอนผ่านบัญชีบุคคลต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเงินดังกล่าวมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเข้าข่ายความผิดใดบ้าง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า ขณะนี้กองปราบฯได้ประสานไปยังธนาคารต่างๆ เพื่อขอข้อมูลสเตทเม้นย้อนหลังเกือบ 10 ปี มาตรวจสอบอย่างละเอียด คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายคดี โดนทางผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติให้โอนสำนวนมารวมไว้ที่พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปปป. และในวันอังคารที่จะถึงนี้ ตำรวจ ปปป. และกองปราบ จะมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางคดีด้วย
สำหรับข้อสงสัยเรื่อง การโอนที่ดินวัดไปเป็นชื่อส่วนตัวของพระคึกฤทธิ์ รวมถึงกรณีเงินวัดถูกนำไปซื้อรถยนต์หรูให้คนใกล้ชิด พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เรื่องโอนที่ดินเคยมีการฟ้องร้องกันและมีคำตัดสินไปแล้ว แต่ตำรวจจะตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ เช่นเดียวกับการใช้เงินบริจาค เงินกฐิน หรือการซื้อรถให้ผู้อื่น ซึ่งทุกประเด็นจะต้องสืบสวนอย่างละเอียด
ผู้สื่อข่าวถามต่อถึงการเรียกพระคึกฤทธิ์มาให้ปากคำ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันว่า ยังไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ เพราะต้องรอผลการตรวจสอบเอกสารและสอบปากคำพยานบุคคลให้ครบถ้วนก่อน ขณะเดียวกันยังได้รับข้อมูลว่ามีบุคคลบางกลุ่มไปคุกคามสีกายุ พยานปากสำคัญ ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพถ่ายและทะเบียนรถเพื่อตามหาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่รีบร้อน แต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นหลักอีกด้วย