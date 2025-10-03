บิ๊กเต่า ไล่สอบเส้นเงิน-คนใกล้ชิดทิดอลงกต ตามทวงทรัพย์สินวัดมูลค่าเกือบพันล้าน

บิ๊กเต่า ไล่สอบเส้นเงิน-คนใกล้ชิดทิดอลงกต ตามทวงทรัพย์สินวัดมูลค่าเกือบพันล้านบาท
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ก่อนหน้านี้มีการประชุมคดีไป 2 รอบ ทราบว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควร การดำเนินการตอนนี้อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นเงิน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน มีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งในวันพุธหน้าที่จะถึงนี้ก็จะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้ง
“ทิศทางคดีตอนนี้เป็นไปในทางที่ดี ทรัพย์สินของวัดส่วนใหญ่เริ่มทยอยได้คืนกลับมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ดินบางแปลงของวัดที่อยู่ในส่วนของ 4 พันไร่ เราจะตามเอากลับคืนมาให้หมด ส่วนเงินและทรัพย์สินอื่นๆ ของวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารั่วไหลไปที่ใดบ้าง เพราะเท่าที่ทราบ เงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของวัดไม่ได้อยู่ที่ทิดอลงกตเพียงคนเดียว ซึ่งต้องยอมรับว่าเยอะพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นที่ดินมีมูลค่าเกือบพันล้านบาท” รอง ผบช.ก.กล่าว