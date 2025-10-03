มอบตัวแล้ว หลานนักการเมืองดัง แทงหนุ่มใหม่ของแฟนเก่า อ้างบันดาลโทสะ ตร.ค้านประกัน

มอบตัวแล้ว หลานนักการเมืองดังภาคใต้ แทงหนุ่มกลางร้านเหล้าภูเก็ต ให้การ บันดาลโทสะ ไม่เกี่ยวการเมือง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม จากเหตุการณ์ หลานนักการเมืองชื่อดังในภาคใต้ ก่อเหตุ ใช้อาวุธมีดพกสั้นแทง นายกรรณตวีย์ อายุ 25 ปี ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช บาดเจ็บสาหัส ขณะนั่งดื่มกับอดีตแฟนสาวของหลานนักการเมืองชื่อดังในภาคใต้ เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 1 ต.ค.68 เวลา 23.15 น. ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งย่านตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์ BMW หลบหนีและไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณพูนผลไนท์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตได้ติดตามตรวจยึดรถยนต์คันดังกล่าวมาไว้ที่สภ.เมืองภูเก็ต และชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ติดตามตัวผู้ก่อเหตุพร้อมยื่นคำร้องขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนั้น
ต่อมา วันนี้ (3 ต.ค.) เวลา 11.45 น. พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้อง รับการเข้ามอบตัวของ นายธีรยุทธ ธรรมเพชร อายุ 43 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับ ทนายความส่วนตัว หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตได้แสดงหมายจับ ศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ 952/2568 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ข้อหา พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้รับมอบตัวผู้ต้องหาที่เดินทางเข้ามามอบตัวดำเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยเพราะเป็นหมายจับ ได้ควบคุมตัวไว้แล้ว และเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์ต้องเอาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นดำเนินคดีในข้อหา พยายามฆ่าผู้อื่น และ พกพาอาวุธมีด ไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
เบื้องต้น ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธ ในข้อหาพยายามฆ่า โดยอ้างว่ากระทำไปเพราะบันดาลโทสะ สาเหตุที่ทำ เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและผู้อื่นใด และไม่มีผู้ใดร่วมกระทำความผิด ผู้ต้องหาก่อเหตุเพียงผู้เดียว
“ส่วนรายละเอียดอื่นไม่ได้ให้การอะไร ขอให้การในชั้นศาล ซึ่งได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวแต่ผมไม่อนุญาต ให้นำตัวไปฝากขังตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป” พ.ต.อ.ชาตรี กล่าว