รวบหนุ่มแสบ บุกฉกกล่องเงินสด 1.6 แสน หน้าธนาคารหนองจอก รับ ติดค่างวดรถ-หนี้พนัน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม ร.ต.อ.อนุกูล จันทร์เจ๊ก รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองจอก รับแจ้งเหตุวิ่งราวทรัพย์ หน้าธนาคารทหารไทย สาขาหนองจอก หมู่ 3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบได้รับแจ้งว่าคนร้ายใส่เสื้อสีดำ ขับรถจีออโน่สีเขียว วิ่งราวทรัพย์ กล่องใส่เงินสดประมาณ 167,000 บาทหลบหนีไปถนนสังฆสันติสุข
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.น.3 , พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.สกล อิงอุดมนุกูล ผกก.สน.หนองจอกพ.ต.ท.ชัยธัช เชียงทา รองผกก.สส.สน.หนองจอก พ.ต.ท.อำนาจ เต๊กอวยพร สว.สส.สน.หนองจอก พร้อมฝ่ายสืบสวนสน.หนองจอก ติดตามผู้ก่อเหตุดังกล่าว
ต่อมาเวลา 12.00 น. จากการไล่ติดตามผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายจีรพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี จนกระทั่งจับกุมได้บริเวณ ซ.สังฆสันติสุข 14 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พร้อมของกลาง ของกลาง เงินสด 114,840 บาท รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า Giorno และกล่องใส่เงินตู้ ATM 1 กล่อง
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า เห็นพนักงานกำลังขนเงินจึงเข้าไปก่อเหตุวิ่งราวกล่องเงินดังกล่าวโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวแต่อย่างใด สาเหตุต้องการเงินไปจ่ายค่างวดรถกระบะจำนวน 50,000 บาท และหนี้ที่ใช้เล่นพนันออนไลน์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา วิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.หนองจอก ดำเนินคดีตามกฎหมาย