หนุ่ม33 ถีบรถเจออีกข้อหา ศาลพิพากษาคุก1เดือนปรับ8พัน ริบรถของกลาง ปมใช้สติ๊กเกอร์ปิดป้ายทะเบียน

ศาลแขวงดอนเมือง พิพากษา จำคุก 1 เดือน โทษจำรอลงอาญา 1 ปี ปรับ 8,000 บาท และริบรถของกลาง หนุ่ม 33 ข้อหาใช้สติ๊กเกอร์ปิดทับป้ายทะเบียน
จากกรณีตามที่ได้ปรากฏข้อความและคลิปเหตุการณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ชื่อบัญชี “Thanaipaphon Makyim” ซึ่งได้โพสต์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 08.02 น. ว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda ADV 150 สีดำ หมายเลขทะเบียน 3 ชฎ 2688 กรุงเทพมหานคร ก่อเหตุใช้เท้าถีบและตบกระจกรถยนต์ผู้อื่นที่สัญจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า บริเวณก่อนถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์หลายคัน ก่อนถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วนั้น
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.(จ.1) พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร.(จ.5) พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.2 บก.จร.(นก.2) พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. พ.ต.ต.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.จร.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ได้ดำเนินคดีกับนายณัฐพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ข้อหา “ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม” กรณีผู้ต้องหาได้นำสติ๊กเกอร์มาปิดเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลขบนทะเบียนรถนั้น สน.ดอนเมือง ได้รับเป็นคดีอาญาที่ 786/2568 สถานที่เกิดเหตุบริเวณครัวการบินไทย ถนนวิภาวดีขาเข้า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 08.00 น. ล่าสุดศาลแขวงดอนเมืองพิพากษาจำคุก 1 เดือน (รอลงอาญา 1 ปี) ปรับ 8,000 บาท และริบรถของกลาง สำหรับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียว, ขับรถคร่อมช่องทาง และขับรถกีดขวางการจราจร ผู้ต้องหายอมรับการเปรียบเทียบปรับรวม 1,700 บาท