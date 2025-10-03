อานนท์ เขียนจ.ม.จากเรือนจำ เผยกว่า 8 ปี ยังต้องสู้คดีคนอยากเลือกตั้ง พบ ไผ่-ครูใหญ่ ถูกย้ายไปแดน 8

อานนท์ เขียนจดหมายจากเรือนจำ พบ ไผ่-ครูใหญ่ ถูกย้ายไปแดน 8 เผยผ่านมาแล้ว 8 ปี ยังต้องสู้คดีคนอยากเลือกตั้ง ปี’60
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม แฟนเพจ อานนท์ นำภา ของนายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ต้องขังคดี 112 เผยแพร่จดหมายจากอานนท์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ระบุว่า 2 ตุลาคม 2568 ตระเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ให้ไผ่ ดาวดิน กับครูใหญ่ ตอนแรกนึกว่าจะได้จำแนกมาแดน 4 สุดท้ายเรือนจำให้ไผ่กับครูใหญ่ ไปอยู่แดน 8 แดนในสุดและลึกสุดของเรือนจำ
อากาศตอนนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวฝน วันๆ หนึ่งอาจมีถึง 3 ฤดู นี่ได้ข่าวว่าพายุบัวลอยอาจเข้าประเทศไทยและอาจส่งผลให้มีฝนตกชุก นี่อาจเป็นฝนท้ายฤดู เพราะช่วง 2-3 วันมานี้ ตอนหัวรุ่งได้กลิ่นลมหนาวจางๆ มาแล้ว สิ่งที่พวกเรานักโทษต้องระวังอย่างยิ่งคือเรื่องสุขภาพเพราะตอนอากาศเปลี่ยน โรคระบาดไข้หวัดมาทีก็ต้องลำบากกันยกใหญ่ ตอนนี้ขนเสื้อแขนยาวออกมาซักและใส่นอนในบางคืนที่อากาศเย็น เสียดายที่นักโทษการเมืองถูกกระจายดันออกไป การดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจจึงยากลำบากกว่าที่ควรจะเป็น
ในช่วงเดือนนี้ทราบว่าคงมีหลายกิจกรรมที่เคลื่อนไหว เพราะเป็นเดือนสำคัญ มีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นในเดือนนี้ การรำลึก การจัดกิจกรรมคงไม่ยากลำบากเหมือนช่วงโควิด แต่อย่างไรในทุกๆ การเคลื่อนไหวก็อาจมีอุปสรรคโดยสภาพบ้านเมืองในช่วงป่วยไข้ หวังว่าในทุกๆ กิจกรรมจะผ่านไปโดยราบรื่น
เดือนนี้มีออกศาลแค่คดีเดียว เพียง 2 วัน เป็นคดีเก่ามากๆ คือ ช่วงชุมนุม “คนอยากเลือกตั้ง” เมื่อปี 2560 เป็นเวลา 8 ปีแล้วที่การเรียกร้องการเลือกตั้งยังถูกดำเนินคดีในศาล ผมเป็นทั้งจำเลยและทนายความในคดี 2 วันนี้ หวังว่าคงได้เจอลูกๆ และญาติมิตรที่คิดถึงกัน
รักและคิดถึงทุกคน
อานนท์ นำภา