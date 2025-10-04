พ่อเลี้ยงโหด ทำร้ายลูกวัย 3 ขวบ อาการสาหัส อ้างเมา เด็กชอบร้องไห้งอแง ทำให้ขาดสติ
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.อภิชาติ เรนชนะ ผกก.3 บก.ทล. พ.ต.ต.พร้อมคุณ ทองบัว สว.ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล.จับกุม นายสุริยา อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรี ข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส” ได้ที่ บริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
สืบเนื่องจากขณะที่ นายสุริยา ยังใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยากับ น.ส.แอน (นามสมมุติ) แต่กลับมีพฤติกรรมโมโหร้ายใช้กำลังทุบตีทำร้ายร่างกาย ด.ช. อายุ 3 ขวบ ลูกของ น.ส.แอน ที่เกิดจากอดีตสามีเป็นประจำ เนื่องจากหงุดหงิดไม่พอใจที่ ด.ช. งอแงร้องไห้ แต่ด้วยความที่ น.ส.แอน ไม่อยากมีปัญหา จึงไม่ได้นำเรื่องเข้าแจ้งความแต่อย่างใด
กระทั่งเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา นายสุริยา ได้ลงไม้ลงมือทำร้ายร่ายกาย ด.ช. อีกครั้ง หนักจนถึงขั้นปวดขาลุกยืนไม่ไหว ตามลำตัวเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำ ผู้เป็นแม่จึงรีบพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก่อนพบว่ากระดูกต้นขาซ้ายหัก ประกอบกับเห็นว่า นายสุริยา เริ่มทำร้ายร่างกายบุตรชายรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เกรงว่าลูกจะไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจนำเรื่องเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จนมีการออกหมายจับและนำมาสู่การตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายสุริยา ให้การรับสารภาพ อ้างทำไป เพราะมึนเมาสุรา ประกอบกับเห็นว่า เด็กชอบร้องไห้งอแง จึงทำให้ขาดสติ เบื้องต้นนำตัวส่ง สภ.แก่งหางแมว ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป