ปคม.รวบน้าหื่น ข่มขืนหลานสาว วัย 12 ปี ตรวจประวัติพบเกี่ยวข้องกับคดีเสพยา

ปคม.รวบน้าหื่น ข่มขืนหลานสาว วัย 12 ปี พฤติกรรมสุดอุกอาจลงมือตอนแม่เด็กไปทำงาน ตรวจประวัติพบเกี่ยวข้องกับคดีเสพยา
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก. 1 บก.ปคม. พ.ต.ท.นิติ ด่านไพบูลย์ รองผกก.1. บก.ปคม. พ.ต.ต.ภาณุพันธ์ ฤทธิเดช สว.กก.1 บก.ปคม. จับกุม นายเกรียงศักดิ์ อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ1115/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ในข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”จับได้บริเวณหน้าหมู่บ้านนครทองปาร์วิว 3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 นายนายเกรียงศักดิ์ กับภรรยา มาพักอยู่บ้านญาติฝ่ายภรรยา มีเด็กหญิงเอ๋ (นามสมมุติ) อายุ 12 ปีลูกเลี้ยงของพี่ชายภรรยา พักอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวด้วย วันเกิดเหตุขณะที่พ่อเลี้ยงและแม่ของเด็กออกไปทำงาน เหลือเพียงนายเกรียงศักดิ์ กับเด็กหญิงเอ๋ อยู่ในบ้านเพียงสองคน ผู้ต้องหาจึงฉวยโอกาสข่มขืนกระทำชำเรา จากนั้นยังก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้ง
ต่อมาพ่อเลี้ยงของเด็กหญิงเอ๋ รู้สึกผิดสังเหตุ ลูกสาวมีอาการผิดปกติจึงมาสอบถามจนทราบเรื่องทั้งหมด จึงนำลูกสาวเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.บางแม่นาง รวมท้้งขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งมาถูกกก.1.บก.ปคม.ตามจับกุมได้ดังกล่าว
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัติและพบว่าเคยมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน จึงนำตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.บางแม่นางเพื่อดำเนินคดีต่อไป