เกิดเหตุ ไฟไหม้ อาคารโรงประกอบเลี้ยงชั้น 5 รพ.พระมงกุฎ จนท.เร่งควบคุมเพลิง

เกิดเหตุ ไฟไหม้ตึกเครื่องเก็บเครื่องสนาม นักศึกษาแพทย์ รพ.พระมงกุฎ จนท.เร่งควบคุมเพลิง
เมื่อเวลา 18.38 น.วันที่ 4 ตุลาคม มีรายงานข่าวแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ ที่อาคารโรงประกอบเลี้ยงชั้น 5 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ พญาไท 2-3, 2-0 และพญาไท
ตรวจสอบ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ควบคุมสถานการณ์และเพลิงไหม้ให้อยู่ในพื้นที่จำกัดและเพลิงดับในที่สุด ผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่า ตอนเกิดเหตุเห็นกลุ่มควันบริเวณชั้น 4 ของตัวอาคาร จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ สอบถามเจ้าหน้าที่และประชาชนรอบข้าง อาคารเป็นอาคาร 5 ชั้น ในตัวเป็นโรงประกอบเลี้ยง เป็นที่เก็บเครื่องสนามของนักเรียนแพทย์
สาเหตุเบื้องต้นไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากประการใด รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไป สายตรวจพญาไทจึงแจ้งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป