กองทัพบก แจงเหตุเพลิงไหม้ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า คาดไฟฟ้าลัดวงจร
วันที่ 4 ต.ค.68 พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ช่วงเวลา 18.38 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น 5 ของอาคารโรงประกอบเลี้ยง ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สำหรับเก็บเครื่องสนามของนักเรียนแพทย์
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ทหาร ได้เข้าดำเนินการระงับเหตุอย่างเร่งด่วน รวมถึงสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ เพื่อให้การเข้าถึงและปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยราบรื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบว่ามีเปลวเพลิงและกลุ่มควันบริเวณจุดเกิดเหตุ แต่สามารถเข้าควบคุมและดับเพลิงได้ในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบ ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยอาคารที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่ให้บริการรักษาผู้ป่วย จึงไม่มีผู้ป่วยติดค้าง หรือได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เหตุการณ์ดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะภายในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ไม่ลุกลามออกไปยังอาคารข้างเคียง และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณโดยรอบสาเหตุเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยละเอียด