รถขนขยะ เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าหัก ขวางจราจรถนนเทพรักษ์ จนท.เจ็บเร่งนำส่งรพ.

ระทึก! รถขยะเสียหลักพุ่งชาเสาไฟฟ้า บนถนนเทพรักษ์ จนท.บาดเจ็บ เร่งช่วยเหลือส่งรพ. เสาไฟเสียหา 1 ต้น ขวางทางจราจร
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เพจ จส.100 รายงานอุบัติเหตุรถขยะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า บริเวณ ถนนเทพรักษ์ โดยระบุว่า “เมื่อเวลา 04.50 เกิดอุบัติเหตุ ถนนเทพรักษ์ สะพานข้ามคลองลำผักชี สะพานข้ามคลองหนองบัวบาน หน้าซุปเปอร์มาเก็ตชื่อดังสาขาเทพรักษ์ รถบรรทุกขยะเสียหลักชนเสา จนท.กำลังดำเนินการ cr.นคร002”
ล่าสุด เพจ จส.100 รายงานเพิ่มเติมว่า “เมื่อเวลา 07.07 น. จนท.อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้าย และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่ง รพ.แล้ว ร้านค้าเพิงพักเสียหาย เล็กน้อย และเสาไฟฟ้าเสียหาย 1 ต้น ขวาง 2 ช่องทางซ้าย (Cr.ศูนย์วิทยุพระนคร, นคร002)”
