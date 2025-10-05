จับ 2 กรรมการบ.ดัง อ้างนำเข้า-ส่งออกเครื่องยนต์ ออกใบกำกับภาษีเท็จ รัฐเสียหาย 1.2 พันล้าน

บุกจับ 2 กรรมการบริษัททิพย์ อ้างนำเข้า-ส่งออกเครื่องยนต์ ออกใบกำกับภาษีเท็จ ให้พ่อค้าของเก่า ทำรัฐเสียหายกว่า 1,200 ล้าน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม.ค. พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.วันเผด็จ จันยะรมณ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุมนายถนอม อายุ 51 ปี และ นายสืบสกุล อายุ 55 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ จ.5630-31/2568 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2568 ในข้อหา “ร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย” โดยจับกุม นายถนอมได้บริเวณลานจอดรถ ม.ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ส่วนนายสืบสกุล ถูกจับได้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งใน ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรมสรรพากรตรวจพบความผิดปกติของ บริษัท ไดเร็ค มาร์เก็ตติ้ง เอ็กซเพรส จำกัด ซึ่งอ้างประกอบธุรกิจนำเข้า–ส่งออก จำหน่ายรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรมือสอง และอะไหล่ต่าง ๆ โดยตั้งสำนักงานอยู่ภายในซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึงมกราคม 2558 บริษัทมี นายสืบสกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน มี นายถนอม เข้ามารับช่วงต่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจแทน ทั้งสองมีพฤติการณ์ออกใบกำกับภาษีให้กลุ่มผู้ค้าของเก่าหลายราย โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริง หลังพบเอกสารหลักฐานทั้งใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2557–2559 รวมหลายร้อยฉบับ ซึ่งเมื่อกรมสรรพากรประเมินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว พบว่ารัฐเสียหายกว่า 1,200 ล้านบาท
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจึงทำหนังสือเชิญตัวแทนบริษัทเข้าชี้แจง พร้อมขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม แต่ไม่มีการตอบกลับ และเมื่อเข้าตรวจสถานที่จดทะเบียนบริษัท พบเป็นเพียงทาวน์โฮม 2 ชั้น ไม่มีพนักงานหรือการดำเนินกิจการใด ๆ ส่อว่าเป็นบริษัทบังหน้าเพื่อออกใบกำกับภาษีเท็จ จึงเข้าแจ้งความที่
บก.ปอศ.เพื่อดำเนินคดีกับกรรมการทั้งสองราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เร่งติดตามจนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ดังกล่าว เบื้องต้นทั้งคู่ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
