ผบช.น. เผยผู้เสียหายได้รับผลกระทบ เข้าพักอาศัยไม่ได้ เหตุ ถนนสามเสนยุบ ทยอยแจ้งความ ชี้ค่าใช้จ่ายรื้อสน.-เช่าอาคาร ระหว่างก่อสร้าง รฟม.-บ.รับเหมา ต้องรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) เปิดเผยว่า ตอนนี้มีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของอาคารบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบมาแจ้งความ ในส่วนที่ผู้เช่าพักอาศัยไม่สามารถเข้าไปพักในอาคารไม่ได้ เนื่องจากจากกรงุเทพมหานคร(กทม.)ประกาศให้ ถนนสามเสน เป็นเขตภัยพิบัติหลังเกิดเหตุถนนทรุด ในส่วนความเสียหายอื่นๆยังไม่พบ
ส่วนการรื้ออาคาร สน.สามเสน ว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบแบ่งเป็น สองส่วนแรกการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)และบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน
อีกส่วนคือช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคาร สน.สามเสน ที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ทาง สน.และอาคารต่างๆ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารชั่วคราวไว้ โดยสิ้นสุดสัญญาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อรอตรวจโครงการส่งมอบอาคาร สน.หลังใหม่ แต่มาเกิดอาคารทรุดจากถนนทรุดตัว ซึ่งทาง สน.สามเสน ก็จะต้องทำสัญญาเช่าต่อ ในส่วนนี้ทาง รฟม.และบริษัทผู้เหมาจะต้องรับผิดชอบ