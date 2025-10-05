คืบหน้ารื้อถอนตึก สน.สามเสน ถมทรายแล้ว 4,500 ลบ.ม. เตรียมฉีดซีเมนต์เกราท์ สลับหุ่นยนต์รื้อถอน

รองผอ.รฟม.- ผอ.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล แถลงรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน พร้อมทำการถมทรายลงในหลุม ก่อนใช้รถเกลี่ยทรายให้เรียบพร้อมเตรียมฉีดซีเมนต์เกราท์เสริมคุณภาพดิน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ศูนย์บัญชาการเหตุหลุมยุบ หน้า รพ.วชิรพยาบาล เขตดุสิต นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผอ.ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 ในฐานะรอง ผอ.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) พร้อมด้วย นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผอ.เขตดุสิต ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม ผอ.รพ.วชิรพยาบาล ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการแก้ไขเหตุถนนสามเสนทรุดตัวจนเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เข้าสู่วันที่ 11
โดย นายวัชรพล กล่าวว่า หลังมีมติให้ดําเนินการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน โดยด่วน เมื่อคืนที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ได้ทําการรื้ออาคารทางด้านขวาซึ่งได้ตัดต้อหม้อด้านล่างขวาสุดเพื่อลดแรงและนํ้าหนัก จากนั้นใช้หุ่นยนต์ไปคีบโครงอาคารด้านบนและช่วงสายวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นกระเช้าไปดําเนินการรื้อถอนโครงอาคารด้านบน โดยจะดําเนินการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ควบคู่กับการซ่อมแซมผิวจราจร
ล่าสุดมีการถมทรายลงไปในหลุมรวมแล้วกว่า 4,500 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นใช้รถเกลี่ยทรายให้เรียบพร้อมเตรียมฉีดซีเมนต์เกราท์เสริมคุณภาพดิน ส่วนหุ่นยนต์จะใช้ในช่วงกลางคืนสําหรับภารกิจรื้อถอนอาคาร
อย่างไรก็ตาม นายวัชรพล ยอมรับว่า ตัวอาคารยังมีการทรุดตัวอยู่ประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร ในลักษณะฝั่งซ้ายและขวาเอนเข้าหากัน ซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังเร่งถมทรายลงด้านล่างเพื่อรองรับนํ้าหนัก
ด้าน นายแพทย์อนุแสง ผอ.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กล่าวว่า เซนเซอร์ตัววัดพบว่าโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลปกติไม่มีการเคลื่อนตัว ซึ่งเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ ส่วนคนไข้ที่เดินทางมารับบริการวันนี้มีเพียง 100 ราย เนื่องจากเป็นวันหยุด จึงไม่ได้จัดรถรับ-ส่ง ส่วนในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้ามาใช้บริการประมาณกว่า 3,000 ราย ซึ่งจะมีการจัดรถรับ-ส่งเช่นเดิม ส่วนการปรับการจราจรหลังจากต้องเลื่อนการเปิดเส้นทางจราจรนั้น เบื้องต้นมีการประชุมเพื่อหาแผนอีกครั้งเนื่องจากในช่วงปลายเดือนโรงเรียนจะเปิดเทอม ซึ่งคาดว่าการจราจรจะค่อนข้างติดขัด หากได้แผนอย่างไรจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง