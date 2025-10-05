รวบแอดมินเว็บพนัน เชียงราย ยอดหมุนเวียนกว่า 5 ล้านต่อเดือน

ตำรวจไซเบอร์-ศปอส.ตร. รวบแอดมินเว็บพนัน พื้นที่เชียงราย ยอดหมุนเวียนกว่า 5 ล้านต่อเดือน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.สั่งการให้ พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.นรวัตน์ คำภิโล รอง ผบก.สอท.4 พ.ต.ท.ศิริพล จรรยา สว.กก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.ชัยภัทร เชื้อสาย สว.กก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.ชยกฤต จันหา สว.กก.1 บก.สอท.2 พ.ต.ท.วัธนดิศ ธนกุลนันท์ สว.กชช.ทว. ปฎิบัติหน้าที่ ศปอส.ตร. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงราย ที่ ค 318/2568 ค้นห้องเช่าภายในบ้านเลขที่ 271 ม.3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เข้าจับกุมน.ส.กมลภัทร์ อายุ 24 ปี ชาวจ.เชียงราย พร้อมตรวจยึด โน้ตบุ๊ก 1 เครื่องและโทรศัพท์มือถืออีก 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์และตำรวจชุด ศปอส.ตร. ร่วมกันตรวจพบเว็บไซต์ “boost4fatcash” ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล๊อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศ รูปแบบอัตโนมัติ แจ้งถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรง และมีแอดมินของเว็บไซต์ ช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์ จึงทำการสืบสวนจนทราบว่าน.ส.กมลภัทร์ ทำหน้าที่แอดมินให้กับเว็บไซต์ดังกล่าว มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นและเข้าจับกุม
เบื้องต้นสอบสวน น.ส.กมลภัทร์ให้การยอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้ข้ามไปฝั่งเมียนม่าทำงานเป็นแอดมินเว็บพนัน นานกว่า 2 ปี ก่อนข้ามกลับมาทำงานเป็นแอดมินให้กับเว็บพนันรายนี้นานกว่า 1 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท จากการตรวจสอบพบว่าเว็บพนันรายนี้เปิดให้บริการมานานกว่า 2 ปี มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 9,000 คน มียอดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5,000,000 บาทต่อเดือน
โดยตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่จัน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป