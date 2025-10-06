ตร.ทลายเครือข่ายเว็บพนัน ‘จริงใจเบ็ต’ ยึดทรัพย์กว่า 35 ล้าน พบเงินหมุนเวียน 1 พันล้าน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1) พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล พล.ต.ต.อรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 ร่วมกันแถลง พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางแม่นาง พ.ต.ท.บริบูรณ์ จำปาศรี รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.วันชัย อินทร์อุดม สว.สส.สภ.บางแม่นาง ตรวจค้น จับกุม กลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “จริงใจเบ็ต” จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จ.ขอนแก่น และ จ.อุบลราชธานี โดยจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 4 ราย นายทัพพ์วริ (สงวนนามสกุล) นายลาลยี (สงวนนามสกุล) นายทรงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) และนายชัยจุติ (สงวนนามสกุล) ยังมีหลบหนี 1 ราย จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันฯ ร่วมกันฟอกเงิน” ตรวจยึดทรัพย์สิน ประกอบด้วย
1. รถยนต์ จำนวน 5 คัน
2. เงินสด จำนวน 1,176,000 บาท
3. กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวน 38 ใบ
4. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 18 เครื่อง
5. เครื่องประดับ จำนวน 7 รายการ
6. นาฬิกาแบรนด์เนม จำนวน 5 เรือน
7. สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 28 เล่ม
8. บัตรเอทีเอ็ม/เครดิต จำนวน 22 ใบ
9. คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่อง
รวมทรัพย์สินทั้งหมด มูลค่าประมาณ 34,980,000 บาท
พล.ต.ท.วัฒนาเปิดเผยว่า ตามนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ให้ยกระดับการแก้ไขการฉ้อโกงออนไลน์ รวมทั้งเว็บพนัน ต่อมาทาง พ.ต.อ.ธรรศกร พร้อมฝ่ายสืบสวน สภ.บางแม่นาง สืบสวนพบว่าเว็บพนันออนไลน์ จริงใจเบ็ต มีกลุ่มรับผลประโยชน์หลายรายและเป็นกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่มีเส้นทางเงินหมุนเวียน 1,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับกลุ่มผู้จัดได้มีการเล่นก่อนเข้าตรวจค้น 5 จุดจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว