ตั้ง บิ๊กลภ โฆษกบช.น. ดูแลงานสืบ บิ๊กจ๋อ คุมงานปราบยาเสพติด ช่วยรองโฆษก บช.น.

ตั้ง บิ๊กลภ โฆษกบช.น. ดูแลงานสืบ บิ๊กจ๋อ คุมงานปราบยา ช่วยรองโฆษก บช.น. ดูแลงานยาเสพติด
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ลงนามคำสั่ง แบ่งมอบหน้าที่ รองผบช.น. โดยให้ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม หัวหน้างานบริหาร 1 (บร.1) รับผิดชอบพื้นที่ บก.อก.บช.น. /ศฝร.บช.น. ดูแลงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.น.) พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ หัวหน้างานกฎหมายและคดี (กม.1) ดูแลงาน บก.น.4 ดูแลผู้ช่วยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ศตคม.น.) พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส หัวหน้างานบริหาร 2 (บร.2) รับผิดชอบพื้นที่ บก.น.9 ดูแลงานศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.น.) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ หัวหน้างานกิจการพิเศษ 1 (กศ.1) รับผิดชอบพื้นที่ บก.น.2 ดูแลงานศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศปนม.น.) พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา หัวหน้างานป้องกันและปราบปราม (ปป.) รับผิดชอบพื้นที่ บก.น.5 และ บก.สปพ. ดูแลงานแก้ไขความขัดแย้งสถาบันศึกษา พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า หัวหน้างานจราจร (จร.) รับผิดชอบพื้นที่บก.จร. ดูแลงานเยาวชนสัมพันธ์ พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ หัวหน้างานจเรตำรวจ (จต.) รับผิดชอบพื้นที่ บก.น.6 ดูแลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ หัวงานศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) รับผิดชอบพื้นที่ บก.น.8 ดูแลงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.น.)
พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า หัวหน้างานสืบสวน (สส.) รับผิดชอบ บก.สส.บช.น. และกก.ดส. ดูแลงานศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ศตคม.น.) งานศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.น.) และโฆษกบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ หัวหน้างานปราบปรามยาเสพติด (ปส.) รับผิดชอบพื้นที่บก.น.3 ดูแลงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) และรองโฆษกบช.น. คนที่ 1
พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง หัวหน้างานกิจการพิเศษ 2 (กศ 2) รับผิดชอบพื้นที่ บก.น.7 ดูแลศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.น.) และศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (ศปทท.น.)
พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา หัวหน้างานความมั่นคง (มค) รับผิดชอบพื้นที่ บก.น.1 ดูแลงานศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.น.) ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.น.) และรองโฆษกบช.น.คนที่ 2 ทั้งนี้ มอบหมายให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สง.ผบ.ตร. ดูแลงานสืบสวนคดีสำคัญ และพล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผบช.สง.ผบ.ตร. ช่วยดูแลงานกิจการพิเศษ 2