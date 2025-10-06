พบศพหญิงวัย 55 ถูกลวดมัดติดท่อนไม้ ทิ้งสระน้ำหมู่บ้าน หลังหายไปนานกว่า 10 วัน

ผงะ พบศพหญิงวัย 55 ปี ถูกมัดติดท่อนไม้ ทิ้งสระน้ำกลางหมู่บ้าน หลังหายตัวไปนานกว่า 10 วัน
เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม พ.ต.ท.ชายชาญ กมุทชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในน้ำ บริเวณหมู่บ้านสระสี่มุม หมู่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี จึงรายงานไปยัง พ.ต.อ.ยงยอด สิทธิสาร ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง เพื่อทราบ พร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน จ.เพชรบุรี และมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จ.เพชรบุรี ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำที่ขุดขึ้นมา ขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้านสระสี่มุม พบศพผู้เสียชีวิตลอยคว่ำหน้าอยู่บนผิวน้ำ สภาพศพขึ้นอืด ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ที่บริเวณลำคอมีผ้าขาวม้าและเชือกฟางรัดคออยู่ แขนซ้ายขาด ลำตัวช่วงใต้ราวนม เอว และท่อนขา ถูกลวดมัดติดอยู่กับท่อนไม้ขนาดใหญ่ คาดว่าจะใช้เป็นน้ำหนักในการฆาตกรรมถ่วงน้ำ นอกจากนี้ยังพบเงินสดอีกประมาณ 20,000 บาท และพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่ง
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นางสาวลัดดา โดดสังข์ อายุ 55 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ บุคคลดังกล่าวได้หายตัวออกจากบ้านไป ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ก.ย.68 ที่ผ่านมา พร้อมกับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1 กฉ-8848 สมุทรสาคร จำนวน 1 คัน โดยทาง นายโชคชัย ลูกชาย ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต่อมาวันที่ 29 ก.ย.68 เวลาประมาณ 13.27 น. ได้มีชาวบ้านไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต จอดอยู่ริมป่าในเขตติดต่อระหว่างบ้านดงตากิตกับบ้านสระสี่มุม อ.หนองหญ้าปล้อง แต่ไม่พบตัวน.ส.ลัดดา จึงได้ประสานทางฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ ตลอดจนชาวบ้าน ระดมกำลังช่วยกันออกทำการค้นหาแต่ก็ยังไม่พบ
กระทั่งวันนี้ เวลาประมาณ 13.30 น. มีชาวบ้านไปพบศพผู้เสียชีวิตลอยคว่ำหน้าอยู่ภายในบ่อน้ำ จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มาตรวจสอบ และพบว่าเป็นศพของนางสาวลัดดาฯ ที่หายตัวออกจากบ้านก่อนหน้านี้ โดยสภาพศพมีร่องรอยของการถูกฆาตกรรม
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจชันสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต และจะทำการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
