บุกห้องคนจีน เช่าแต่ไม่เคยอาศัย ผงะ Mini PC กว่า 50 เครื่อง ปล่อยสัญญาณเถื่อน ให้แก๊งคอล

ตร.ไซเบอร์บุกค้นห้องเช่าชาวจีน ยึดเครื่อง Mini PC ปล่อยสัญญาณปลอม คาดเป็นขบวนการแก๊งคอล
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช..สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. ร่วมแถลงปฏิบัติการบุกค้นห้องเช่าชาวจีน ยึดเครื่อง Mini PC ใช้ซิมปล่อยสัญญาณปลอมกว่า 50 เครื่อง คาดเป็นขบวนการคอลเซ็นเตอร์ใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.4 ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบตั้งศูนย์ปฏิบัติการต้องสงสัย ภายในห้องพักชั้น 23 คอนโดฯ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ โยยอาจใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในลักษณะฉ้อโกงประชาชนทางออนโลน์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาพระโขนงออกหมายค้นห้องพักดังกล่าว เพื่อพบและยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือได้ใช้ในการกระทำความผิด พร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่ กสทช. เพื่อร่วมเข้าตรวจสอบ
ต่อมา พ.ต.อ.คมสัน มีภักดี ผกก.4 บก.สอท.4 พ.ต.ท.สุรพล เห็นไธสง รอง ผกก.4 บก.สอท.4 พ.ต.ท.สิริพงษ์ เพ็ชระ สว(สอบสวน) กก.4 บก.สอท.4 นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาพระโขนง ที่ ค127/2568 เข้าตรวจค้นห้องพักเป้าหมาย ผลการตรวจค้นไม่พบผู้พักอาศัย โดยพบเครื่องMini PC หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กจำนวนกว่า 50 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต อีกทั้งพบว่ามีการเปิดใช้งานทั้งหมด เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเป็นการ มีใช้ ลูกข่ายเซลลูล่ร์ เครื่องวิทยุโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงทำการตรวจยึดเครื่อง Mini PC พร้อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ รวม 137 รายการ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าห้องพักดังกล่าวมี Mr.ZHANG HANING อายุ 36 ปี สัญชาติจีน เป็นผู้เช่าจากเจ้าของห้องมานานนับปี ซึ่งหลังจากติดต่อขอเช่าห้องแล้วก็ไม่พบว่าชายชาวจีนรายนี้จะพักอาศัยอีกเลย
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบพบว่า เครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อน (Router ใส่ sin) ซึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. โดยสันนิษฐานว่า อุปกรณ์เหล่านี้ยังอาจถูกใช้เพื่อปล่อยสัญญการดักจับข้อมูลออนไลน์ เช่น SMS หรือ OTP หรืออาจใช้สำหรับเจาะระบบบางอย่าง รวมทั้งใช้สำหรับสร้างข้อมูลการใช้งาน Server หรือ Router ปลอมขึ้นมา เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามตัวตนจากเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498 และทีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 และ 11 ประกอบมาตรา 23 ฐาน มีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยคนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1แสนบาท หรือทั้งปรับทั้งจำ