หลานรับ เมาใช้ท้ายปืนอัดลม ตีศีรษะลุงดับคาห้องพัก ยัน ไม่ได้แย่งไมค์ร้องคาราโอเกะ
จากกรณีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ต.ท.ประยงค์ หวังกุลกลาง สว.(สอบสวน) สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งมีการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตในห้องพัก หมู่ 6 บ้านหนองจอก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง ซึ่งจากการตรวจที่เกิดเหตุ และสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ตายนายเทียน อายุ 60 ปี มีศักดิ์ เป็นลุง นายอาทิตย์ อายุ 40 ปี ผู้ก่อเหตุเป็นหลานชาย
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ต.ท.ประยงค์ หวังกุลกลาง สว.(สอบสวน) สภ.หมูสี กล่าวว่า วันนี้เจ้าของบ้าน บริเวณที่เกิดเหตุ ที่เป็นนายจ้างของผู้ตาย ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน โดยให้การว่า นายเทียน เป็นลูกจ้างเฝ้าบ้านมา 5 ปีแล้ว เนื่องจากตนเอง อยู่ที่กรุงเทพฯ นานๆจะมาพักที่บ้านหลังนี้ ซึ่งบ้านหลังเกิดเหตุสร้างเป็นห้องแถวไว้ให้คนงานพัก ห่างจากบ้านหลังใหญ่ประมาณ 50 เมตร ไม่นึกว่าจะมีเหตุ สะเทือนขวัญเกิดขึ้น ในพื้นที่บ้านเลยตกใจมาก
พ.ต.ท.ประยงค์ กล่าวต่อว่า มีสื่อบางสื่อนำไปลงว่าทั้ง 2 ฝ่าย แย่งไมค์ร้องเพลงคาราโอเกะ นั้นไม่มีข้อมูล ซึ่งหลังจาก นายอาทิตย์ ผู้ต้องหาหายจากอาการมึนเมาสุรา ได้ควบคุมตัวมาสอบสวน โดยให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มเหล้าขาวด้วยกันพอมีอาการมึนเมา และมาช่วยผู้ตายตัดกิ่งไผ่ริมรั้ว ตนเดินตาม ผู้ตายมาที่ห้องพัก ผู้ตายเอาปืนยาวอัดลมออกมาโชว์แล้วเล็งมาที่ตน จึงเกิดมีปากเสียง ตนได้แย่งปืนได้จึงใช้ด้านท้ายปืนตีศรีษะ 2-3 ครั้ง จนด้ามปืนหักและลุงนอนนิ่งเสียชีวิตจึงเดินกลับบ้าน จึงได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดี ในข้องหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย และรอหลักฐานจาก เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (ศพฐ3)นครราชสีมา และความเห็นจากแพทย์ ประกอบสำนวน ตามระเบียบกฎหมายต่อไป