เปิดจ.ม.จากเรือนจำ อดีตหลวงพ่ออลงกต น้ำตาไหลศิษย์มาเยี่ยม เผยไม่ท้อ สู้ทุกลมหายใจ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ไพรวัลย์ วรรณบุตร หรือ แพรรี่ อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ที่ผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ ได้โพสต์ภาพจดหมายของ อดีตพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำด้วยข้อหาทุจริตยักยอกเงินบริจาค ซึ่งมีใจความว่า
“ถึงลูกศิษย์ทุกคน ขอบใจทุกคนที่ไปเยี่ยมหลวงพ่อ ด้วยความรักความคิดถึง และความห่วงใยจากหัวใจของทุกคน หลวงพ่อดีใจจนน้ำตาไหล ที่เห็นลูกๆ ไปเยี่ยมกันอย่างมากมาย มันทำให้หลวงพ่อมีกำลังใจเต็มเปี่ยมในหัวใจ ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า พวกเราจะฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ด้วยความรัก ด้วยความสามัคคี ด้วยความดีที่เราทำเราสร้างร่วมกันมา
หลวงพ่อขอให้ทุกคนช่วยกันทำงาน เพื่อให้เรามีกินมีใช้ มีแบ่งปันกัน
ฝากให้ไพรวัลย์และเพื่อนๆ ช่วยกันหา ข้าว และไข่ ไว้เป็นอาหารให้เด็กๆ ได้มีกินอย่างเพียงพอ
ฝากให้สุวิทย์ ปลูกผัก เลี้ยงปลา หอย เลี้ยงแหน เลี้ยงหนอนและเลี้ยงไก่ให้มากขึ้นด้วย และอย่าลืมเลี้ยงแมลงสาปเพิ่มขึ้นด้วย
ฝากถึงคนทำงานทุกๆ คนว่า ต้องอดทน ต้องขยัน เราจึงจะอยู่รอดได้
ฝากถึงคุณเปิ้ล ให้บอกเด็กๆ ว่าให้ขยันฝึกซ้อมให้มากขึ้นจะได้ติดทีมชาติ
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนไม่ต้องห่วงหลวงพ่อนะ หลวงพ่อสู้ทุกลมหายใจ ไม่เคยท้อ ขอให้พระคุ้มครองรักษาทุกๆ คน
หลวงพ่ออลงกต”