รอง มทภ.4 รุดเยี่ยม ‘ส.อ.บุริศวร์’ ได้รับบาดเจ็บ หลังเข้าระงับเหตุปล้นทองที่ห้างสุไหงโก-ลก

รอง มทภ.4 รุดเยี่ยม ‘ส.อ.บุริศวร์’ได้รับบาดเจ็บเหตุปล้นทอง ชี้บึ้ม ATMโยงปล้นทอง-พุ่งเป้าเมือง สั่งวางมาตรเข้มพื้นที่ศก.
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า(รองผอ.รมน.ภาค4สน.) และคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดย ส.อ.บุริศวร์กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ โดยบอกว่ากำลังใจเหล่านี้มีความหมายมาก และเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากนั้นได้เข้าเยี่ยม อาสาสมัครทหารพราน พันธกาน อินทะเขื่อน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิ กองทัพเรือ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณทางเข้าบ้านยามูแรแน หมู่ที่ 4 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 และเยี่ยม อาสาสมัครทหารพราน สุริยาวุธ ช่างเกวียนดี สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4811 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเส้นทาง บริเวณบ้านบือราแง หมู่ที่ 3 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ปัจจุบัน ทั้งสองคนมีอาการปลอดภัย อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
พล.ต.กรกฎ กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจาก พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และได้ยกย่อง ส.อ.บุริศวร์ ว่าเป็นตัวอย่างของทหารนักรบพิเศษที่มีความกล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในหน้าที่ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.ต.กรกฎ กล่าวถึงเพิ่มเติมถึงเหตุระเบิดตู้เอทีเอ็มภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่า จากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับเหตุปล้นร้านทองในพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุขาดแหล่งทุนในการเคลื่อนไหวและดำเนินภารกิจ จึงพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อหาแหล่งสนับสนุนทางการเงินให้กับขบวนการของตน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามมุ่งเป้าไปยังระบบเศรษฐกิจของเมืองหลัก ทำให้ กอ.รมน.ภาค4 สน. ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เศรษฐกิจให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที