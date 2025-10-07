รวบ อดีตแก๊งคอลเขมร รีดทรัพย์ น.ร.หญิง แฟนเก่า ขู่ไม่ให้จะประจานรูปลับ สารภาพทำบ่อย

สืบโคกครามรวบ ‘จิ้งจอกสังคม’ พยายามรีดเอาทรัพย์ น.ร.สาว เคยคบเป็นแฟน ไม่ให้จะโพสต์รูปเปลือยประจาน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.อัษฎาศ์ เนตรพุดซา สว.สส. พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.โคกคราม จับกุม นายพีรดนย์ อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ 1392/2568 ลงวันที่ 24 ก.ย.68
ข้อหา พยายามรีดเอาทรัพย์ โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กระทำการใดๆ อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ
จับกุมได้บริเวณหน้าห้องพัก ในหมู่บ้านถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์ PC ยี่ห้อ ASROCK รุ่น H470MPRO4 1 เครื่อง ST100DM010-ZDM162,WDC WDS500G2B0C-00PXH0 ความจุ 1.36 TB 1 อัน และโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน 11 PROMAX สีทอง หมายเลข 082-5923597 ระบบ TRUE 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 27 มิ.ย.68 ขณะที่แม่ของ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี นักเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ย่านรามอินทรา อยู่ที่บ้าน มีญาติพี่น้องส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กว่า มีบุคคลใช้เฟซบุ๊ก “มัดไหม สุจริต” และใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูป น.ส.เอ ผู้เสียหายโพสต์ข้อความ “ครอบครัวนี้ หนีหนี้ไม่จ่ายใครติดต่อได้ รบกวนติดต่อกลับที มีรูปมากกว่านี้อีก 100-200 รูป อยากเคลียร์ให้จบที่ สน. ถ้ายังจะหนีการติดต่ออีกอนาคตมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะมาอ้างกันไม่ได้ รบกวนติดต่อคนในรูปให้ทีเรื่อง คดีความ ขี้เกียจตามแล้ว รบกวนพ่อหรือแม่ทักมาที ขี้เกียจจะตามแล้ว”
น.ส.เอ ผู้เสียหาย ทราบภายหลังว่าเป็นเฟซบุ๊กที่ผู้ต้องหาสร้างขึ้นและโพสต์ข้อความดังกล่าว
เนื่องจาก น.ส.เอ เคยคบหากับ นายพีรดนย์ ขณะที่คบกัน นายพีรดนย์อ้างว่าเคยช่วยเหลือ น.ส.เอ เรื่องที่แอพพลิเคชั่นไอจีโดนแฮก และจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาให้ไป ทำให้ น.ส.เอ เป็นหนี้นายพีรดนย์อยู่ 8,000 บาท เนื่องจาก น.ส.เอไม่มีเงินคืนให้ จึงยอมทำตามที่นายพีรดนย์ต้องการคือ ส่งรูปเปลือยกาย หรือคลิปเปลือยกายส่งให้เรื่อยมา
ต่อมาทั้งคู่มีปัญหาเลิกกัน คาดว่านายพีรดนย์สร้างเฟซบุ๊กปลอม ไอจีปลอม โพสต์ข้อความทวงเงิน และส่งข้อความไปหาญาติพี่น้องคนอื่นๆ โทรมาก่อนกวนและข่มขู่ น.ส.เอ ว่าจะปล่อยภาพเปลือยกายของเธอ หากไม่ยอมจ่ายเงิน 30,000 บาท ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดี รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ
ต่อมาชุดจับกุมทราบว่าผู้ต้องหาพักอยู่ในหมู่บ้านฯ ไปตรวจสอบพบยืนอยู่หน้าห้องจับกุม
จากการสอบสวน นายพีรดนย์ให้การว่า ก่อนหน้านี้เคยเป็นสแกมเมอร์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชา ก่อนกลับเมืองไทยยอมรับกระทำผิดจริง ถ้าไม่ให้เงินจะเอารูปเปลือยไปประจานตามสื่อออนไลน์ เคยทำลักษณะนี้กับผู้หญิงมาหลายคนแล้ว ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป