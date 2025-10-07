ส่งมอบหน้าที่ ผู้การทางหลวง สานต่อภารกิจดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
วันที่ 7 ตุลาคม ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ได้จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ณ ลานหน้าอาคารกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นภายหลังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ก.ย.68 แต่งตั้งให้ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. ดำรงตำแหน่ง ผบก.ปคบ. และแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รองผบก.ป ดำรงตำแหน่ง ผบก.ทล. คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
พิธีดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.25 น. โดยมีข้าราชการตำรวจกองเกียรติยศร่วมตั้งแถวทำความเคารพ จากนั้นได้มีการส่งมอบธงประจำหน่วยจาก พล.ต.ต.คงกฤช ฯ ให้แก่ พล.ต.ต.พรศักดิ์ฯ พร้อมทั้งมีการลงนามในสมุดส่งมอบงานอย่างเป็นทางการ และมอบดอกไม้แสดงความยินดี ส่งผู้การทางหลวงคนเก่าขึ้นรถออกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อเดินทางไปที่ทำงานแห่งใหม่
โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย รอง ผบก. , ผกก. , สวญ, และ สว.หัวหน้าสถานีในสังกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวขอบคุณพี่ เพื่อน น้องตำรวจทางหลวง ที่ร่วมกันสร้างผลงานตลอด 2 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ได้เป็นอย่างดี ทำให้ตำรวจทางหลวงมีผลงานโดดเด่นด้านอาชญากรรม งานจราจรและการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน และขอส่งมอบงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่องให้กับ พล.ต.ต.พรศักดิ์ เพื่อสานต่อภากิจดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนบนท้องถนน พัฒนาตำรวจทางหลวงให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนทั้งมิติงานอาชญากรรม การป้องกันและลดอุบัติเหตุ การให้บริการประชาชนบนท้องถนน ด้วยความรักสามัคคีของคนในหน่วยงาน