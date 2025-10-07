ตร.รวบหัวจ่ายยาเสพติดรายใหญ่ ย่านกระทุ่มแบน ยึดยาไอซ์ 173 กิโล มูลค่า 17 ล้าน

สืบ 1 ร่วม สืบ 8 เปิดปฎิบัติการเด็ดปีกหัวจ่ายยาเสพติดรายใหญ่ ย่านกระทุ่มแบน พร้อมของกลางยาไอซ์ 173 กิโลกรัม มูลค่า 17 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น. 8 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.วิชัย สนสกุล ผกก.สส.บก.น.1 พ.ต.อ.โชติช่วง รัศมี ผกก.สส.บก.น.8 พ.ต.ท.มนูญ กู้เมือง รอง ผกก.สส.บก.น.1 พ.ต.ท.อชิรเวชชย์ สุพรรณ เภสัช พ.ต.ท.ณรรฐพงษ์ มัคเจริญ รองผกก.สส.บก.น.8 ชุดสืบสวนนครบาล 1 และ ชุดสืบสวนนครบาล 8 ร่วมกันจับกุมนายพันธ์ยศ หรือตั้ม สงวนนามสกุล อายุ 43 ปี พร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์ จํานวน 173 ห่อ น้ำหนักห่อละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักประมาณ 173 กิโลกรัม ยาบ้า 144 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง รถยนต์ที่ใช้ซุกซ่อนและรับ-ส่งยาเสพติด 1 คัน บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ม.1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2568 เวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สําราญ นวลมา รองผบ.ตร. ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยในสังกัด เจ้าหน้าที่ตำรวจกวาดล้างปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด ที่เป็นต้นเหตุการแพร่กระจายไปยังประชาชนในทุกชุมชนเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนนครบาล1 และเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนนครบาล8 ได้ทําการเฝ้าดู พฤติกรรมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ย่านอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จนกระทั่งสืบสวนทราบว่ามีชายไทย ทราบเพียงชื่อเล่นว่า “ นายตั้ม ” รูปร่างผอม ผิวดําแดง ผมสั้นเกรียน อายุประมาณ 40 ปี พักอาศัยอยู่ที่ย่านปล่องเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจะนํารถยนต์กระบะตู้ทึบยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น triton สีขาว หมายเลขทะเบียน บพ 7554 ราชบุรี ไปรับยาเสพติดจํานวนมากมาเก็บซุกซ่อนไว้ภายใน รถยนต์กระบะตู้ทึบคันดังกล่าว จากนั้นจะนํายาเสพติดที่เก็บซุกซ่อนไว้ไปส่งให้กับลูกค้าตามคําสั่งการของผู้สั่งการ
ต่อมาวันที่ 6 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมจึงได้ไปตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าว พบนายพันธ์ยศ หรือตั้ม รูปพรรณตรงตามที่สายลับแจ้ง กําลังล้างรถยนต์กระบะตู้ทึบ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น triton สีขาว หมายเลขทะเบียน บพ 7554 ราชบุรี จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อขอทําการ ตรวจค้น ผลการตรวจค้น พบ 1.ยาไอซ์ จํานวน 5 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 125 กิโลกรัม 2.ยาบ้า จํานวน 144 เม็ด จากการสอบถามนายพันธ์ยศว่ายังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ที่ใดอีกหรือไม่ นายพันธ์ยศฯ ยอมรับว่า ภายในบ้านพักของตนยังมียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่อีก จํานวน 2 กระสอบ จึงได้ทําการตรวจค้นภายในบ้านดังกล่าวพบยาไอซ์ จํานวน 2 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 48 กิโลกรัม ซุกซ่อน อยู่ใต้โต๊ะไม้ข้างตู้เย็น ภายในบ้านหลังดังกล่าว ก่อนหน้านี้เคยติดคุกคดียาเสพติดมา 3 ปี ก่อนจะออกมาทำอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปแล้วมาขนยาเสพติดดังกล่าวครั้งแรก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า จําหน่าย โดยการมีไว้ เพื่อจําหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการ กระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน และทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ ความ ปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองกํากับการ สืบสวนนครบาล 1 เพื่อทําการซักถามขยายผลหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมได้ทําการสืบสวนขยายผลเพื่อดําเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว ในข้อหา สมคบฯ ฟอกเงิน และประสานกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อดําเนินการ ตามมาตรการตรวจยึดทรัพย์ ส่งพนักงานสอบสวนบช.ปส.ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป