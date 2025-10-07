ด่วน! คนร้ายบุกวัดดังนราธิวาส จุดไฟเผารถตู้เสียหาย จนท.เร่งตามตัวผู้ก่อเหตุ
เวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจาก นายวธัญญู สังข์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลบางปอ จ.นราธิวาส ว่าเกิดเหตุคนร้าย 1 คน ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดง เข้ามาภายในวัดบางปอ แล้วมุ่งหน้าไปยังโรงจอดรถของวัด
คนร้ายได้ใช้น้ำมันราดใส่รถยนต์ตู้ของวัด ก่อนจะจุดไฟเผา จนรถตู้หมายเลขทะเบียน นง 2092 เชียงใหม่ ได้รับความเสียหาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป
ADVERTISMENT