ตร.บุกชาร์จ แอดมินเว็บพนัน คาสุวรรณภูมิ กำลังจะขึ้นเครื่องกลับเขมร

ตร.บุกชาร์จ แอดมินเว็บพนัน เกมคาสุวรรณภูมิ กำลังบินหนีไปเขมร เผยทำงานเป็นแอดมินในออฟฟิศที่ปอยเปต ได้เงินเดือนละ 2 หมื่น
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น. ดูแลศปอส.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พ.ต.อ.ศิรณวิชญ์ อินทร ผกก.สส.บก.น.5 พ.ต.ท.วิสูตร เต็งเฉี้ยง สว.กก.สส.บก.น.5 ว่าที่ พ.ต.ต.นิเทศ พวงพิลา สว.ประจำ กก.สส.บก.น.5 ชุดปฏิบัติการที่ 4 และชุด ชป.ศปอส.บก.น.5 พร้อมกำลัง
ได้ร่วมกันจับกุม นายอภิวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ชาว จ.อุดรธานี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5824/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2568 ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” จับกุมได้บริเวณภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับได้พบ นายอภิวัฒน์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลศาลอาญา ที่ 5824/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค.2568 ได้มาปรากฏตัวที่บริเวณภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงได้ไปทำการตรวจสอบ ปรากฏว่าพบ นายอภิวัฒน์ ยืนอยู่มีลักษณะตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลตามหมายจับ จึงได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแสดงหมายจับดังกล่าว
การสอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทำงานเป็นแอดมินเพจหนึ่ง เป็นเว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง มีออฟฟิศตั้งอยู่ที่ปอยเปต เมืองชายแดนตั้งอยู่ที่เทศบาลปอยเปต จ.บันทายมีชัย กัมพูชา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาลูกค้า ทำมาแล้วประมาณ 2 ปีได้เงินเดือนละ 20,000 บาท กำลังจะหนีขึ้นเครื่องกลับ เบื้องต้นนำตัวส่ง พงส.กก.1 บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป