แท็กซี่เปลี่ยนเลนกะทันหัน พุ่งชนแบริเออร์ หน้ารถพังยับ คนขับโดนแรงกระแทกเสียชีวิต

แท็กซี่ขับเปลี่ยนทางกะทันหัน พุ่งชนแบริเออร์ กลางถนนพหลโยธิน คนขับถูกแรงกระแทกดับสลด
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ต.ท.วิชญศักดิ์ กระแสธีป สารวัตร (สอบสวน) สน.บางซื่อ รับแจ้งมีอุบัติรถแท็กซี่พุ่งชนแบริเออร์คอนกรีต บริเวณปากซอยพหลโยธิน 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบริเวณกลางถนนทางแบ่งช่องจราจร มุ่งหน้าสะพานควายและตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร พบรถแท็กซี่ส่วนบุคคล สีเขียว-เหลือง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพหน้ารถพังยับ พุ่งชนแบริเออร์คอนกรีต
จากการตรวจสอบพบผู้ขับขี่แต่งกายสวมเสื้อกีฬาสีน้ำเงิน นุ่งกางเกงวอร์มขายาวสีดำ ร่างถูกแรงกระแทกเสียชีวิต ทราบชื่อนายนพรัตน์ อายุ 38 ปี เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำศพส่งสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถแท็กซี่คาดว่าขับขี่ด้วยความเร็ว เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ขับเปลี่ยนทิศทางช่องจราจรกะทันหัน ทำให้รถพุ่งชนแบริเออร์คอนกรีตอย่างแรง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป