กองกำลังสุรสีห์ ยึดบุหรี่เถื่อน 5 พันซอง กลางสวนยาง มูลค่ากว่า 4.5 ล้าน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากสายข่าว ว่าจะมีการลักลอบนำบุหรี่หนีภาษี จากบริเวณชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
ผบ.กกล.สุรสีห์ จึงได้สั่งการไปยัง พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 สภ.สังขละบุรี และฝ่ายปกครอง อ.สังขละบุรี ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่ตอนใน
ต่อมาเวลา 14.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ สวนยางบ้านไร่อ้อย ม.9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สังเกตพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายวางอยู่ในสวนยางดังกล่าว จึงเข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียด พบบุหรี่หนีภาษีรวมทั้งสิ้น 5,000 ซอง (500 คอตตอน) บรรจุอยู่ในกล่องลังกระดาษห่อหุ้มด้วยถุงขยะสีดำ ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายนำมาวางไว้ เพื่อรอให้บุคคลผู้ถูกว่าจ้าง ลักลอบนำบุหรี่หนีภาษีดังกล่าวเข้าไปยังพื้นที่ตอนใน แต่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบเสียก่อน โดยมูลค่าเปรียบเทียบราคาค่าปรับของสรรพสามิต เป็นเงินกว่า 4.5 ล้านบาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขา อ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และขยายผลต่อ