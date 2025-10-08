ตร.บุกช่วย ‘สาวไทย’ ถูก แก๊งจีน อุ้มขังโรงแรมหรูพัทยา ขู่ฆ่า บังคับเปิดบัญชีม้า

หนุ่มพัทยาโร่แจ้งตำรวจ บุกช่วยสาวถูกแก๊งจีน ‘บัญชีม้า’ อุ้มขังในโรงแรมหรู ขู่ฆ่า โชคดีช่วยทันปลอดภัย
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม นายเบิร์ด (พลเมืองดี) ชาวเมืองพัทยา เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เพื่อขอความช่วยเหลือน้องสาว หลังถูกกลุ่มแก๊งชาวจีนอุ้มตัวไปกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในโรงแรมหรูย่านจอมเทียน โดยเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังตรวจสอบและค้นหาจนสามารถระบุห้องพักของผู้เสียหายได้อย่างแน่ชัด ก่อนบุกเข้าช่วยเหลือได้สำเร็จ
นายเบิร์ด เล่าว่า ได้รับข้อความจาก น้องสาวคือ น.ส.กิ๊ก (นามสมมติ) อายุ 20 ปี ขอความช่วยเหลือ พร้อมส่งโลเคชันที่ตั้งของโรงแรมมาให้ จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือทันที
ด้าน น.ส.กิ๊ก เล่าเหตุการณ์ทั้งน้ำตาว่า ก่อนเกิดเหตุได้เล่นเฟซบุ๊กและเห็นโพสต์ในกลุ่มหนึ่งประกาศรับสมัคร “เปิดบัญชีม้า” ด้วยความเดือดร้อนเรื่องเงินจึงตัดสินใจทักไปสอบถาม เพราะต้องการหารายได้มาจ่ายค่าห้องพัก จากนั้นมีคนติดต่อมารับที่ปากทางถนนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ก่อนพาขึ้นรถขับวนไปทั่วเมืองพัทยาและศรีราชา โดยมีการเปลี่ยนรถหลายคัน จนกระทั่งถูกนำตัวมาขังภายในโรงแรมหรูย่านจอมเทียน
ผู้เสียหายเผยว่า หลังมอบข้อมูลบัญชีธนาคารให้ กลุ่มคนจีน 6-7 คนได้ยึดโทรศัพท์มือถือและบัตรเอทีเอ็มไปทั้งหมด จากนั้นพาไปกดเงินจำนวนหนึ่งโดยไม่ให้แตะต้องทรัพย์สินใด ๆ ต่อมากลุ่มคนจีนกล่าวหาเธอว่าเงินในบัญชีหายไปกว่า 200,000 บาท และข่มขู่สารพัดว่าจะทำร้ายหากไม่ยอมรับผิด ก่อนจะพามากักขังภายในโรงแรม โดยปิดตาไม่ให้เห็นเส้นทาง
กระทั่ง น.ส.กิ๊ก ตั้งสติได้ จึงอุบายขอคืนโทรศัพท์เพื่อจะติดต่อเพื่อนให้ช่วยเปิดบัญชีเพิ่มเติมให้กับกลุ่มจีน แต่แท้จริงแล้วส่งข้อความหาพี่ชายเพื่อขอความช่วยเหลือ พร้อมระบุพิกัดโรงแรมที่ถูกขังไว้ จนตำรวจสามารถบุกเข้าช่วยได้ทันเวลา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบ ชายชาวจีน 1 คนอยู่ในห้องขณะเฝ้าผู้เสียหาย จึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.เมืองพัทยา แต่เจ้าตัวยังไม่ยอมให้การใด ๆ เบื้องต้นตำรวจได้กักตัวไว้เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม และเตรียมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป