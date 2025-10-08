จับเก๋งซิ่งฝ่าด่าน ‘ช่อดอกกัญชา-ปืนเถื่อน’ เต็มคัน ตร.ง้างปาก รับเพิ่งปล้นโกดังเก็บกัญชามา

รวบวัยรุ่น-ซิ่งรถพกปืนเถื่อน ตรวจค้นผงะช่อดอกกัญชามาเต็ม ก่อนพบเพิ่งก่อเหตุปล้นโกดังเก็บกัญชาในจ.ระยอง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล. พ.ต.ท.นโรตม์ ยุวบูรณ์ สวญ.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. พ.ต.ต.ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ์ สว.ส.ทล.1 กก. 8 บก.ทล. เข้าจับกุม
นายนริศร อายุ 33 ปี, นายทรงยศ อายุ 35 ปี และนายอารยะ อายุ 32 ปี พร้อมของกลาง อาวุธปืน ขนาด .38 super ยี่ห้อ Colt 1 กระบอก, อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 ยี่ห้อ TAURAS 1 กระบอก, อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 ยี่ห้อ smith & Wesson 1 กระบอก, อาวุธปืน ไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก และกระสุนขนาดต่าง ๆ รวม 31 นัด
พร้อมตรวจยึดช่อดอกกัญชา บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจำนวน 117 ถุง ได้บริเวณหน้าโรงแรม ถนนวิบูลย์ประชารักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. รับแจ้งจากเจ้าหน้ากู้ภัยมอเตอร์เวย์ ตรวจสอบพบรถยนต์ ยี่ห้อ MG สีดำ จอดเสียอยู่ที่ บริเวณกรุงเทพฯ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ใกล้จะถึง รถคันดังกล่าวได้รีบขี่หลบหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงขับรถติดตามไปจนถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.91 มุ่งหน้า กรุงเทพฯ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบรถยนต์ ยี่ห้อ MG สีดำ กำลังขนถ่ายของต้องสงสัยใส่กระบะ ที่จอดรออยู่ไหล่ทาง จากนั้นบุคคลในรถยนต์ยี่ห้อ MG ได้ไปขึ้นรถกระบะแล้วได้ขับขี่หลบหนีโดยได้ขับขี่ฝ่าด่านพนัสนิคม 2 ออกไป ก่อนตามสกัดรถไว้ได้ที่ โรงแรม ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี พบมีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 6 คน จึงเข้าจับกุม นายทรงยศ, นายนริศร และนายอารยะ ไว้ได้ ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 รายวิ่งหลบหนีไป
จากการตรวจสอบภายในรถพบของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามถึงใบอนุญาตครอบครองปืนและใบอนุญาตพกพาปืน พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีใบอนุญาตครอบครองปืนบางรายการ แต่ไม่มีใบอนุญาตพกพาปืนฯ แต่อย่างใด อีกทั้งยังพบว่าอาวุธปืนบางรายการไม่มีหมายเลขทะเบียนอีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมพร้อมแจ้งข้อหา “ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต”
นอกจากนี้ยังพบว่า ช่อดอกกัญชา ในถุงพลาสติกจำนวน 117 ถุง ซึ่งพบอยู่ในรถกระบะของผู้ต้องหานั้น ทางกลุ่มผู้ต้องหายยอมรับว่าได้ก่อเหตุปล้นกัญชาจาก โกดังเก็บกัญชาในพื้นที่ จ.ระยอง ทราบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของโกดังเข้าเเจ้งความไว้ที่ สภ.บ้านฉาง จ.ระยอง ว่าเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาที่โกดังของผู้เสียหาย ซึ่งขณะนั้นมีลูกจ้างชาวเมียนมาดูแลโกดังอยู่ โดยกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนขู่บังคับลูกจ้างของผู้เสียหายให้อยู่นิ่งๆ ห้ามขัดขืน ก่อนจะขโมยกัญชาที่เก็บรักษาไว้ประมาณ 100 กิโลกรัมหลบหนีไป กระทั่งมาถูกจับดังกล่าว
ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ส่ง สภ.ดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย