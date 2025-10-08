รวบพ่อเลี้ยงหื่นวัย 68 ข่มขืนลูกบุญธรรม ศาลสั่งคุก 17 ปี แต่หลบหนีคำพิพากษากว่า 12 ปี หลังจนมุมยังปฏิเสธ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป.พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. ร่วมกันจับกุมนายประสิทธิ์ เขียวรอด อายุ 68 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปากพนัง ที่ จ.27/2556 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2556 ข้อหา “อนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี, กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี และกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี” ได้ในพื้นที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
จากการสืบสวนทราบว่า เมื่อปี 2551 นายประสิทธิ์ และภรรยาเก่า ได้รับเด็กหญิงวัย 11 ปี (ด.ญ.เอ นามสมมติ) มาเป็นบุตรบุญธรรม แต่ระหว่างที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน นายประสิทธิ์ฉวยโอกาส ลงมือข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิง ซ้ำหลายครั้ง กระทั่งภรรยาเก่าทราบเรื่อง จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี จนมีการจับกุมในเวลาต่อมา
เบื้องต้นศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากผู้เสียหายจำเหตุการณ์ไม่ได้ชัดเจน แต่ภายหลังอัยการยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำคุกนายประสิทธิ์ 17 ปี และชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท แต่ผู้ต้องหาหลบหนีไปก่อนถูกนำตัวส่งเรือนจำ
ต่อมาเจ้าหน้าที่จับกุมรับแจ้งเบาะแสพบชายลักษณะคล้ายผู้ต้องหา ทำงานอยู่ในบ่อกุ้งแห่งหนึ่งใน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ และพบนายประสิทธิ์ยืนอยู่บริเวณบ้านพักคนงานภายในบ่อกุ้ง จึงแสดงหมายจับและเข้าจับกุมไว้ได้
สอบสวน นายประสิทธิ์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้างว่าศาลชั้นต้นเคยยกฟ้องตนแล้ว จึงควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดปากพนัง ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป