รวบ 18 นักพากย์ อินฟลูฯสายกีฬา สตรีมบอลเถื่อน ชวนเล่นพนัน ละเมิดลิขสิทธิ์สูญเดือน 200 ล้าน

ปอท.ทลายเครือข่ายสตรีมเมอร์บอลเถื่อน รวบนักพากย์อินฟลูสายกีฬา18 คน ชักขวนเล่นพนัน ทำความเสียหายกว่า 200 ล้านต่อเดือน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 6 จุด ในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ กรุงเทพฯ เพื่อทลาย เครือข่ายสตรีมเมอร์ฟุตบอลเถื่อน ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต รวม 12 เครื่อง ไมโครโฟนและอุปกรณ์พากย์เสียง 8 ชิ้น และ อุปกรณ์อื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวสตรีมเมอร์ จำนวน 18 ราย มาทำการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ร่วมกันประกาศ โฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์” ด้วย
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากศูนย์ Social Listening and Monitoring Center หรือ สายตรวจออนไลน์ตำรวจสอบสวนกลาง ได้ตรวจพบเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีกลุ่มสตรีมเมอร์สายกีฬาที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก คอยทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายการแข่งขัน หรือ พากย์ฟุตบอลให้กับผู้รับชม อีกทั้งในช่วงบรรยายนั้น กลุ่มสตรีมเมอร์เหล่านี้ยังมักพูดโฆษณาชักชวนให้ผู้รับชมสมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์
จากการตรวจสอบพบว่าเว็บถ่ายทอดสดบอลเถื่อนเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีนายทุนต่างขาติเป็นเจ้าของ ก่อนว่าจ้าง ก่อนว่าจ้างกลุ่มบรรดาสตรีมเมอร์สายกีฬาที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก คอยทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายการแข่งขันให้ เพื่อดึงดูดจำนวนผู้รับชมให้มากขึ้น อีกทั้งยังพบว่า แต่ละครั้งที่มีการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ จะมีผู้เข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บเถื่อนเหล่านี้สูงถึงกว่า 1 ล้านคน คาดมูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย รับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างในการถ่ายทอดสดและพากย์ฟุตบอล นัดละ 1,000-2,000 บาท หากมีผู้สมัครเข้าเว็บพนันจะได้โบนัสเพิ่มอีกรายละ 100 บาท เจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขยายผลเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่น ๆ ต่อไป