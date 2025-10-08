บิ๊กเต่า เร่งสอบเส้นทางการเงินวัดนาป่าพง เล็งฟันคดีวัดพระบาทน้ำพุลอต 2

บิ๊กเต่า เร่งสอบเส้นทางการเงินวัดนาป่าพง ลั่น คดีพระบาทน้ำพุ มีลอต 2 แน่นอน เตือนภัยแก๊งผู้วิเศษ ต้มตุ๋น
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง บช.ก. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับ พระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี และคดีวัดพระบาทน้ำพุ โดยยืนยันว่าคดีวัดพระบาทน้ำพุจะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในล็อตที่สองอย่างแน่นอน
ภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบวัดนาป่าพง พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กล่าวถึงกรณีที่ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ได้นำพยานหลักฐานเส้นทางการเงินมามอบให้พนักงานสอบสวน ซึ่งอ้างว่าวัดนาป่าพง มีการแจกโบนัส ให้เจ้าหน้าที่วัด 4 คน เป็นเงินรวม 6.7 ล้านบาท ที่อาจได้มาจากเงินทอดกฐินเรี่ยไรจากประชาชน รวมถึงมีการ ซื้อรถหรู ให้อุบาสก อุบาสิกาอีกรวมมูลค่า 50 ล้านบาท
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า หลักฐานทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ตำรวจเคยได้รับมาก่อนแล้ว และอยู่ระหว่างการ เรียกเอกสารพยานหลักฐานใหม่ทั้งหมดจากธนาคาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประมาณ 10 ปี และมีเอกสารจำนวนมาก การส่งมอบเอกสารจากแต่ละธนาคารจึงแตกต่างกันไป ทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อน ในขณะนี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกพระคึกฤทธิ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาหรือให้ข้อมูล จนกว่าจะได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนครบถ้วน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า สำหรับคดี วัดพระบาทน้ำพุ และ อดีตพระอลงกต นั้น ได้มีการเลื่อนการประชุมร่วมกับกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ไปเป็นวันพรุ่งนี้ โดยเชื่อว่าอีกไม่นานจะมี ความชัดเจน ในการตรวจสอบ 24 ประเด็นที่ตำรวจดำเนินการอยู่ และอาจมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ยืนยันหนักแน่นว่า ตำรวจสอบสวนกลางมีความตั้งใจที่จะสะสางปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวัดพระบาทน้ำพุ ดังนั้น มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในลอตที่ 2 แน่นอน ส่วนจะเป็นใครและมีพฤติกรรมอย่างไร ขอให้พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนดำเนินการก่อน
นอกจากนี้ “บิ๊กเต่า” ยังกล่าวถึงการดำเนินคดีกับ กลุ่มผู้วิเศษ ที่ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแล้วหลายราย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ตำรวจต้องการให้ผู้ถูกหลอกลวงเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ เพราะหากปล่อยไว้กลุ่มคนเหล่านี้จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจากการหลอกลวงประชาชนต่อไปเรื่อยๆ
จากการหารือกับรองผู้บัญชาการ บช.ก.ที่คุมงานสืบสวน ก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เช่นกัน เนื่องจากเป็นเรื่องของ ขบวนการต้มตุ๋นหลอกลวง ฉ้อโกงประชาชน หากพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดแน่นอน