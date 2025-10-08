สืบสายไหม รวบ2ผัวเมีย ตระเวนลักหมวกกันน็อกราคาแพง ปล่อยขายผ่านเฟซบุ๊ก
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ กิรัมย์ ผกก.สน.สายไหม พ.ต.ท.ดิษยเดช ยิ้มแย้ม รอง ผกก.สส.สน.สายไหม พ.ต.ท.สรกฤช นาคสุทธิ์ สว.สส.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.สายไหม ร่วมจับกุม นายนิรัติศัย อายุ 37 ปี และน.ส.รสสุคล อายุ 33 ปี ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ หรือ รับของโจร” บริเวณบริเวณภายในปั๊มน้ำมัน ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งตาม ประจำวันข้อที่ 13 ลงวันที่ 6 ต.ค. 2568 ผู้เสียหายแจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2568 เวลาประมาณ 21.00 ผู้แจ้งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กษ8022 พระนครศรีอยุธยา ไปที่ตลาดชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยได้จอดรถไว้บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในตลาด ตรงข้ามสำนักงาน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ และ ได้วางหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ ยี่ห้อ Bimola ลายวันพีชสีส้มราคาประมาณ 3,000 บาท วางไว้บนเบาะรถจักรยานยนต์ จากนั้นได้ไปเดินตลาด กระทั่งเวลา 22.30 น. พบว่าหมวกนิรภัยดังกล่าวของผู้แจ้งหายไป จึงมาลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจสอบกล้อง วงจรปิดพบว่าเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 22.03 น.พบชายรูปร่างผอมสูง สวมเสื้อแขนสั้นสีดำ กางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ ขับขี่รถจักรยานยนต์สีแดง และผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อยืดสีกลม กางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ เป็นผู้ซ้อนท้าย โดยได้ก่อเหตุลักทรัพย์หมวกนิรภัยดังกล่าวและหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนหาข่าวมาโดยตลอด และพบว่าผู้ต้องหาได้โพสต์ขายหมวกนิรภัยที่ลักมาในเฟซบุ๊ก
จรกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้วางแผนล่อซื้อหมวกนิรภัยของกลางจากผู้ต้องหา โดยได้นัดกันที่บริเวณภายในปั๊มน้ำมัน ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ ต่อมาพบนาย นิรัติศัย และน.ส.รสสุคล สามีภรรยา กำลังนั่งอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน ซอยสายไหม 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจ แสดง ความบริสุทธิ์ใจให้ผู้ถูกจับทั้ง 2 คน ดูจนเป็นที่พอใจเพื่อขอทำการตรวจค้น ขณะที่นาย นิรัติศัยกำลังนั่ง ถือหมวกนิรภัย ยี่ห้อ Bimola ลายวันพีชสีส้ม
จากการสอบถามนาย นิรัติศัยฯและ น.ส.รสสุคล หยาดทอง ยอมรับว่าตนได้ร่วมกันก่อเหตุลัก ทรัพย์หมวกนิรภัยยี่ห้อ Bimola ลายวันพีชสีส้ม(ของผู้แจ้ง) ไปจริงโดยลักมาจากบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในตลาดชื่อดัง แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 22.00 น. จริง จากการสืบสวนขยายผลทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้ตระเวนลักหมวกนิรภัยตามตลาดมาหลายครั้งแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ หรือ รับของโจร” นำตัวพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สน.สายไหม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย