ยะลาระทึกกลางดึก! เสียงบึ้มดังต่อเนื่อง 5 ครั้ง กลางสวนขวัญเมือง จนท.เร่งตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เวลาประมาณ 20.04 น. ศูนย์วิทยุ สภ.เมืองยะลา ได้รับแจ้งว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิด บริเวณน้ำตกจำลองในสวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีเสียงดังคล้ายระเบิด จำนวน 5 ครั้ง โดยลูกที่ ลูกที่ 1.เกิดขึ้นเวลา 20.03 น.ลูกที่ 2.เวลา 20.14 น.ลูกที่ 3. เวลา 20.22 น.ลูกที่ 4. เวลา 20.52 น.และลูกที่ 5. เวลา 21.24 น.
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ล่าสุดขณะนี้ จนท.ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม จนท.คาดว่าจะเป็นการก่อเหตุแบบที่เกิดเหตุที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งสามารถตั้งเวลาในการก่อเหตุได้ พร้อมขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านนอก กลับเข้าที่พัก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บริเวณสวนขวัญเมืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป