จับหนุ่มบัญชีม้านิติบุคคล เอี่ยวฟอกเงินข้ามชาติ หลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศ พบหมายจับอื้อ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าจับกุมนายวิษณุ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1808/2567 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567 ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”
นอกจากนี้ยังพบว่านายวิษณุมีหมายจับในคดีลักษณะเดียวกันของศาลอาญาอีก 5 หมาย รวมทั้งหมด 6 หมายจับ โดยสามารถจับกุมได้บริเวณอาคารที่พักในซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการณ์กระทำผิดในลักษณะ “บัญชีม้านิติบุคคล” โดยเปิดบัญชีภายใต้ชื่อบริษัท เพื่อให้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน “Nicshare” ซึ่งเป็นแอพพ์ปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อฉ้อโกงประชาชน พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างชาติที่มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการไปก่อนหน้านี้แล้ว
สอบสวน นายวิษณุ ให้การรับสารภาพว่า เมื่อปี 2566 ตนรู้จักกับน.ส.พรนภา (ผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้า) โดยอีกฝ่ายชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคาร อ้างว่าจะนำไปใช้ค้าขายออนไลน์ ตนจึงส่งภาพบัตรประชาชนให้เพื่อเปิดบัญชี แต่ภายหลังไม่สามารถติดต่อได้อีก จนกระทั่งถูกจับกุมในครั้งนี้ จึงนำตัวนายวิษณุ ส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมในเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติรายนี้ต่อไป