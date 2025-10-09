ร้องปปป. สอบ 157 ตร.ไซเบอร์ อ้างดึงคดีนุ่นหวยทิพย์ ทำไม่ทันส่งฟ้อง เสียหาย 300 ล้าน

ผู้เสียหาย ร้อง บก.ปปป. ตรวจสอบ ตำรวจไซเบอร์ ปมคดี ‘นุ่น หวยทิพย์’ จ่อฟ้อง มูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้าน ชี้ผู้ต้องหามีสามีสนิท หัวหน้าพรรคการเมืองดัง หวั่นอิทธิพล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง น.ส นลิน โรจนวัทธิกร เจ้าของเพจห้วยแถลง พากลุ่มผู้เสียหาย ที่ถูกเเก๊ง นุ่นหวยทิพย์ หลอกลวงผู้เสียหายในหลายรูปแบบ อาทิ โควต้าสลากทิพย์, สินค้าปลอดภาษีอ้างบริษัทดัง, การซื้อขายนาฬิกาแบรนด์เนม-รถยนต์-อสังหาริมทรัพย์ และการฝากงาน มูลค่าความเสียหายประมาณ 300 ล้านบาท มาแจ้งความกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เพื่อให้ตรวจสอบ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ที่ไม่ดำเนินการให้ทันส่งฟ้องผู้ต้องหา ว่ามีความผิดใน ม.157 หรือไม่
น.ส. นลิน กล่าวว่า วันนี้ต้องการมายื่นหลักฐานให้ บก.ปปป. เนื่องจากผู้เสียหายไปร้องตำรวจไซเบอร์ ให้ดำเนินคดีกับ กลุ่มผู้ต้องหา นุ่นหวยทิพย์ เมื่อปี 2567 แต่เมื่อแจ้งความไปแล้วกลับไม่มีความคืบหน้าทางคดี ทำให้ไม่สามารถส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ทัน ใน 7 ผัด ซึ่งระหว่างนั้น มีผู้เสียหายรายหนึ่ง ชื่อ นางลักษณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี เสียหาย ประมาณ 173 ล้านบาท นำหลักฐานแบบเดียวกันที่ร้องกับตำรวจไซเบอร์ไปฟ้องศาล ซึ่งศาลประทับรับฟ้อง ได้ทันในจังหวะที่จะหมดผัดที่ 7 โดยคดีนี้ศาลพิพากษา จำคุก แก๊งดังกล่าว 3 คน 1 ในนั้นมี “นุ่น” หัวหน้าขบวนการร่วมด้วย และ ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
ที่ผ่านมา นุ่น ให้การรับสารภาพ และเซ็นชำระหนี้กับนางลักษณ์ แล้วแต่คดีอื่นที่ผู้เสียหายไปร้องยังไม่มีมีการดำเนินคดี
ซึ่งผู้เสียหาย ที่ถูกกลุ่มนี้หลอก มีมากกว่า 13 คน ได้เคยไปแจ้งความ ใน 20 สน. และ สภ.หลายแห่งทั่วประเทศ แต่คดีไม่มีความคืบหน้า พนักงานสอบสวนไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสอบปากคำเพิ่มเติม ทำให้นำสำนวนที่ส่งไปยังอัยการก่อน และมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง ทั้งที่ ผู้ต้องหาก่อเหตุมานานนับ 10 ปี
นางสาวนลิน ยังบอกอีกว่า ตนทราบมาว่า นุ่น มีญาติเป็นนักการเมืองพรรคหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และมีสามีที่ทำงานอยู่ในพรรคการเมือง และสามีเคยแอบอ้างนักการเมืองดัง ที่เป็นหัวหน้าพรรคแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ด้วย โดยแชทไปคุยกับผู้เสียหายเพื่อหลอกลวง ทั้งนี้ตนยังทราบว่าอีกว่า มีเส้นเงินที่ผู้เสียหายโอนเงินไปยังแก๊งของนุ่นและถูก โอนต่อไปยังบัญชีของหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคดังกล่าว อีกด้วย จึงทำให้รู้สึกเป็นกังวลว่าผู้ต้องหาอาจจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือไม่