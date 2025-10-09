สีกายุ หอบหลักฐานพบ บก.ปปป. แจงปมถูกกล่าวหาโกงเงินบริจาค ยันดำเนินการโปร่งใส
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นาง กัญญาภัค ชไนเดอร์ หรือ สีกายุ พร้อมน.ส.ทองใหม่ ขวัญหมื่น ทนายความ เข้าให้การและมอบหลักฐานกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กรณีสาวกพุทธวจนยุโรปกล่าวหาในหลายเรื่อง
น.ส.ทองใหม่ กล่าวว่า วันนี้เรามาชี้แจงในเรื่องที่มีกลุ่มสาวกพุทธวจนยุโรป ที่ก่อนหน้าได้มีการร้องเรียน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยวันนี้ได้มีการนำหลักฐานหลังจากที่ถูกกล่าวหามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ซึ่งประเด็นแรกที่จะชี้แจงคือเรื่องรับบริจาคซื้อที่นอนสำหรับรองรับผู้ที่ มาปฏิบัติธรรมในประเทศเยอรมนี โดย ผู้กล่าวหาได้มีการกล่าวหาว่าทางลูกความของตนนั้นซื้อที่นอนเพียงแค่หนึ่งชิ้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว เรามีหลักฐานที่สามารถชี้ชัดได้ว่าที่นอนที่ผู้บริจาคหลายคนได้บริจาคมาแล้วได้นำเงินทั้งหมดไปซื้อตามวัตถุประสงค์และมีภาพถ่ายยืนยันชัด ซึ่งที่นอนทั้งหมดได้มีการตรวจสอบถูกต้องจากทางรัฐบาลของเยอรมนี
ทั้งนี้วันนี้ได้มีการนำหลักฐานการชี้แจงทั้งหมดเพิ่มเติมและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำสำนวนส่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป
นางกัญญาภัค กล่าวว่า ขอยืนยันว่าทุกอย่างทำตามวัตถุประสงค์ในการรับบริจาคไม่ได้นำเงินไปไหน ทั้งนี้รัฐบาลเยอรมนีได้ออกหนังสือตรวจสอบแล้วหลังจากที่ตรวจสอบทั้งหมด
ซึ่งหลักฐานที่เตรียมมาในวันนี้เป็นเอกสารการยืนยันการโอนเงินระหว่างบุคคลในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี โดยการบริจาคเป็นเงินระหว่าง วัด สมาคม และกล่องรับบริจาคในต่างประเทศ
เงินที่ทุกคนบริจาคทุกบาททุกสตางค์รวมถึงของที่ ทางสมาคมได้รับบริจาคนั้น จนถึงวันที่ปิดสมาคมไปนั้น เราได้นำบริจาคประเทศยูเครนที่เกิดภาวะสงครามโดยมีผู้รับคือ บาทหลวงริชาร์ด ซึ่งมีเอกสารเซ็นรับอย่างถูกต้อง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากฝั่งคู่กรณีอยากที่จะพูดคุย พร้อมที่จะเจรจาหรือไม่ นาง กัญญาภัค กล่าวว่า ตนพร้อม สามารถนัดเจอกันได้เลยพรุ่งนี้ (10 ต.ค.)