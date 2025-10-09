ใส่ชุดนอนอยู่คอนโดหรูทั้งวัน ‘กลใหม่’ ธุรกิจเว็บพนัน นายทุนเช่าห้องเป็นสำนักงาน ลดเสียหายเวลาโดนจับ

จับ 7 แอดมินสาวเครือข่ายพนันออนไลน์ นายทุนเช่าห้องคอนโดหรูกลางเมืองอุดรฯ พบเงินหมุนเวียนเดือนละ 20 ล้าน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ตุลาคมที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จ.อุดรธานี พ.ต.อ.จักรภพ ศรีจันทะ ผกก.สส.ภ.จ.อุดรธานี พ.ต.ท.อรรคพล วงษ์ฤทธิ์วัลย์ รอง ผกก.สส.ภ.จ.อุดรธานี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุลรอง ผวจ.อุดรธานี นายสมภาพ ตั้งอรุณสวัสดิ์ ป้องกัน จ.อุดรธานี พร้อมด้วยตำรวจสืบสวน ภ.จว.อุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวจับเครือข่ายการพนันออนไลน์ ในคอนโดมีเนียมหรูกลางเมืองอุดรธานี ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด 7 คน
ประกอบด้วย น.ส.จุฑาภรณ์ อายุ 23 ปี น.ส.ปิยฉัตร อายุ 25 ปี น.ส.ณัฐยาณี อายุ 25 ปี น.ส.ปริตตา อายุ 31 ปี น.ส.นริศรา อายุ 28 ปี น.ส.กฤติกา อายุ 23 ปี น.ส.บุณยาพร อายุ 24 ปี ของกลางมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง โดยกล่าวหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.ทรงภพ ศรีจันทะ ผกก.สส.ภ.จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ตำรวจสืบทราบว่า มีการเช่าห้องในคอนโดมีเนียมหรูกลางเมืองอุดรธานี จำนวน 4 แห่ง เปิดเป็นเว็บการพนันออนไลน์ โดยแต่ละห้องจะมีพนักงาน 2-3 คน ลักษณะการทำงานถูกควบคุมจากผู้บงการหลักในต่างจังหวัดผ่านช่องทางออนไลน์ มีการกำหนดตารางเวร และรายงานยอดรายวันอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็น “ยุทธวิธีใหม่” ของขบวนการพนันออนไลน์ ที่ใช้โครงสร้างการกระจายตัว เพื่อป้องกันการสูญเสียระบบทั้งหมดหากถูกจับกุมในจุดเดียว ตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายค้น
ต่อมาเวลา 13.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2568 พ.ต.ท.อรรถพล วงษ์ฤทธิวัลย์ รอง ผกก.สส.ภ.จ.อุดรธานี นำกำลังและหมายค้นศาลจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจค้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของคอนโดมีเนียมเป็นอย่างดี ซึ่งจากการตรวจค้นคอนโดมีเนียม 4 จุด 4 ห้อง พบผู้ต้องหาเป็นพนักงานหญิง 7 คน ทำหน้าที่เป็นแอดมิน ได้รับค่าจ้างมาเดือนละ 12,000-18,000 บาท โดยมีนายทุนเป็นผู้เช่าห้องและจ่ายเงินผ่านบัญชีม้า ซึ่งจากการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่โอนเงินให้กับกลุ่มดังกล่าว มียอดเงินหมุนเวียนสูงถึงเดือนละ 20 ล้านบาท
พ.ต.อ.ทรงภพ เปิดเผยต่อว่า ตำรวจทราบตัวกลุ่มนายทุนและผู้เช่าห้องตัวจริงแล้ว อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับในความผิดฐาน “ฟอกเงิน” และติดตามเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเว็ปไซต์พนันออนไลน์หลายแห่ง
และอยากฝากเตือนเจ้าของคอนโดมีเนียม ผู้ประกอบการหอพัก และผู้ให้เช่าว่า ให้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบประวัติผู้เช่า โดยเฉพาะผู้ที่เช่าห้องระยะยาว แต่ไม่ค่อยอยู่อาศัย ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า และมักติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก พฤติกรรมลักษณะนี้อาจเข้าข่ายใช้ห้องพักเป็นสถานที่กระทำผิดเกี่ยวกับระบบพนันออนไลน์ ซึ่งมีโทษทั้งทางอาญา และอาจถูกตรวจสอบทางแพ่งเพิ่มเติม