ด่วน! ไฟไหม้ชั้น 16 คอนโด ตรงข้ามห้างดังย่านปิ่นเกล้า จนท.เร่งอพยพประชาชน

ด่วน! ไฟไหม้ชั้น 16 คอนโด ตรงข้ามห้างดังปิ่นเกล้า จนท.เร่งอพยพประชาชน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิทยุพระราม199 ได้รับแจ้งเมื่อเวลา 13.55 น. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
ต่อมาเวลา 13.58 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ ถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเป็นคอนโดสูง 38 ชั้น มีกลุ่มควันบริเวณชั้นที่ 16 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ
เวลา 14.03 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า ขณะนี้ชุดปฏิบัติการภายในอาคาร อยู่ระหว่างอพยพประชาชนลงสู่พื้นล่าง
เวลา 14.20 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า เบื้องต้นมีผู้ติดค้างชั้นที่ 17 และชั้นที่ 24 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคารอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ
เวลา 14.32 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า เพิ่มเติมมีผู้ติดค้างบริเวณระเบียง ชั้นที่ 33 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคารอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ
เวลา 14.35 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคาร ให้การช่วยเหลือประชาชนจากชั้นที่ 15 ชาวต่างชาติ เพศชาย จำนวน 1 ราย ลงมาบริเวณจุดสวนย่อมของคอนโด ชั้นที่ 7 อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
เวลา 14.41 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคาร ให้การช่วยเหลือประชาชนติดภายในลิฟต์ออกมาได้ จำนวน 2 ราย อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
เวลา 14.46 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และชุดปฏิบัติการภายในอาคารอยู่ระหว่างค้นหาผู้ติดค้างของแต่ละชั้น เพื่อทำการอพยพลงสู่ด้านล่าง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า มีผู้ติดค้างบริเวณชั้นดาดฟ้าจำนวน 11 ราย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคารอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ