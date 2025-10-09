สตม.เอาจริง จับแก๊งพาสปอร์ตปลอม ตั้งฐานในไทย ส่งชาวศรีลังกา เดินทางหางานออสเตรีย
วันที่ 9 ตุลาคม พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. เปิดเผยว่า ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ สตม.สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย
รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิด กฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุ หรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม. พล.ต.ต.คธาธร คำเที่ยง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันท์ รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2 พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. พ.ต.อ.อติศักดิ์ ปัญญา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2 พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมและขยายผลคดีสำคัญในสนามบิน สร้างความเชื่อมั่น สกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนี้
1. ตม.สนามบิน ขยายผลจับกุมขบวนการขนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายไปมาเลเซีย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2568 เวลาประมาณ 18.40 น. ฝ่ายสืบสวน ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง นำโดย พ.ต.ท.กฤตวัตน์ อำนาจ รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง และพ.ต.ท.รัฐพล สุวรรณรัฐ สว.ด่าน ตม.ทอ. ดอนเมือง ได้จับกุม นายโซอิด (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี สัญชาติบังกลาเทศ ซึ่งหลบหนีเข้ามาจากประเทศเมียนมา ขณะมาขึ้นเครื่องบินเดินทางไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเดินทางต่อไปประเทศมาเลเซีย เพื่อไปหาภรรยา โดยจับกุมได้ที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง ฝั่งภายในประเทศ
ต่อมา พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผบก.ตม.2 ที่รับผิดชอบงานมั่นคงและงานอาชญากรรมข้ามชาติ สืบสวนขยายผลขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ นายฟิรเดาส์ (สงวนนามสกุล) สัญชาติไทย ชาวจ.นราธิวาส ทำหน้าที่ประสานงานการข้ามแดน จากฝั่งประเทศเมียนมาเข้าไทย หาที่พักคอย พร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศให้กับนายโซอิดฯ และ นายเอ็ม (นามสมมติ) สัญชาติบังกลาเทศ นายหน้าประสานงานขอวีซ่าให้กับนายโซอิดฯ เข้าประเทศเมียนมา
2. ตม.สนามบิน ขยายผลจับกุมชาวศรีลังกาใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อเดินทางไปยุโรป โดยเจ้าหน้าที่ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 นำโดย พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ เข็มนาค สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2 รจับกุม Mr.Sayanthan (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาวศรีลังกา ที่ใช้หนังสือเดินทางปลอมสัญชาติฝรั่งเศส เพื่อเดินทางไปยังกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
สืบสวนสอบสวนขยายผลจนทราบว่า ผู้ที่มาส่งหนังสือเดินทางปลอม คือ Mr.Jo (นามสมมติ) อายุ 39 ปี สัญชาติสวีเดน ซึ่งเป็นลูกครึ่งอิรัก และยังคงพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผบก.ตม.2 จึงเพิกถอนการอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักร ของ Mr.Jo ต่อมาจากการสืบสวนพบว่า Mr.Jo และติดตามจับกุมได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านซอยนานา
พล.ต.ต.พันธนะ เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ความสำคัญกับการสืบสวน ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยนอกจากมุ่งจับกุมผู้กระทำความผิดแล้ว สตม. ยังมุ่งขยายผลต่อไปยังผู้ร่วมขบวนการ ทั้งหมด เพื่อขุดรากถอนโคนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ต้องการให้คนร้ายใช้ประเทศไทย เป็นฐานในการกระทำความผิด โดยสนามบินจะเป็นจุดสกัดเพื่อไม่ให้เป็นทางผ่านของอาชญากรรมอีกต่อไป
