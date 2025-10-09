รวบ 3 ผู้ต้องหาแก๊งป่วยทิพย์ ปลอมใบรับรองแพทย์ เคลมเงินประกันสุขภาพกว่า 3 แสน 

รวบ 3 ผู้ต้องหาร่วมขบวนการป่วยทิพย์ ปลอมใบรับรองแพทย์ยื่นหลอกบริษัทประกัน เคลมเงินประกันสุขภาพ สูญกว่า 3 แสนบาท แบ่งผลประโยชน์กันคนละครึ่ง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.รัฐพร คงสุโข รอง ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจับกุมนายไพ อายุ 29 ปี, นายสรัฐ อายุ 47 ปี และน.ส.กุลธิดา อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5053, 5054, 5058/2568 ลงวันที่ 2 กันยายน 2568 ในข้อหา “ฉ้อโกง, ปลอมและใช้เอกสารปลอม, เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง”
สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. หลังตรวจพบพฤติการณ์ทุจริตยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์ปลอม เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ โดยบริษัทเข้าใจว่าผู้เอาประกันมีอาการป่วยจริง จึงอนุมัติจ่ายเงินรายละ 100,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 300,000 บาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ เนื่องจากเอกสารใบรับรองแพทย์ปลอมดังกล่าวมักออกจากคลินิกและโรงพยาบาลแห่งเดียวกันซ้ำๆ จึงเริ่มสืบสวนขยายผล กระทั่งทราบว่ามีการจัดตั้งขบวนการ “ป่วยทิพย์” โดยกลุ่มผู้ต้องหาจะชักชวนผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้เข้าร่วม พร้อมเสนอว่าจะดำเนินการจัดทำเอกสารทางการแพทย์ปลอม เพื่อยื่นเคลมค่าสินไหม เมื่อได้รับเงินแล้วจะแบ่งผลประโยชน์กัน 50:50
สำหรับรูปแบบการหลอกลวงคือ ปลอมผลตรวจและใบรับรองแพทย์จากคลินิก รวมถึงหลักฐานการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แล้วนำสำเนาบัตรประชาชนและหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทางออนไลน์ ทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยจริง เมื่อบริษัทประกันหลงเชื่อและโอนค่าสินไหมเข้าบัญชีรายละ 100,000 บาท ผู้ร่วมขบวนการจะนำเงินมาแบ่งกับผู้ชักชวนและผู้จัดทำเอกสารปลอมตามข้อตกลง
ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ผู้ต้องหารายหนึ่งหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ส่วนอีกสองราย ซึ่งเป็นสามีภรรยา ได้หลบหนีไปอาศัยอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จึงนำกำลังเข้าจับกุมดังกล่าง
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การรับสารภาพว่า ทำประกันสุขภาพกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยจ่ายเบี้ยประกันเพียงปีละ 500–600 บาท แต่มีวงเงินคุ้มครองถึง 100,000 บาท จึงยอมทำตามคำชักชวนให้จัดทำเอกสารปลอมและยื่นเคลมประกันดังกล่าว จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
ด้าน พ.ต.อ.กริช กล่าวว่า ขอฝากเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ชักชวนให้ร่วม “เคลมประกันเท็จ” โดยใช้เอกสารทางการแพทย์ปลอม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเพียงให้ยืมชื่อหรือร่วมวางแผน จะถือเป็น “ผู้ร่วมกระทำผิด” มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ